Soğanlı Ören Yeri'nde kilise duvarlarındaki tahribata tepki

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Ören Yeri'nde yılda yaklaşık 45 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 8 kilisenin duvarları son 5 yılda ciddi oranda tahrip edildi. Üzerlerine yazılar yazılan fresklerin gözlerinin oyulup tahrip edilmesi, tepki çekti.

Kayseri- Niğde- Nevşehir üçgeninde yer alan Yeşilhisar ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Ören Yeri, kaya kiliseleri ve mağaraların bugünkü evler ile iç içe girdiği bir vadi içerisinde bulunuyor. Roma döneminden itibaren yerleşim alanı olarak kullanılan vadi yamaçlarında yer alan kayalıkları Romalılar mezarlık, Bizanslılar ise kilise olarak kullanmış. M.S. 4'üncü yüzyıldan itibaren Hristiyanlığın Kapadokya'daki merkezlerinden biri olan, önemini 7 ve 8'inci yüzyıllarda da sürdüren Soğanlı Ören Yeri'nde 50'ye yakın kaya kilisesi ve mağara bulunuyor. Bunlardan ziyarete açık olan 8 kiliseyi, her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.

SON 5 YILDA TAHRİBAT ARTTI

2018 yılında 11 bin 500'ü yabancı, 32 bini yerli turistin ziyaret ettiği kiliselerde, stil açısından 10-12'nci yüzyılları yansıtan freskler, son 5 yılda büyük oranda tahribata uğradı. Ziyarete açık olan Karabaş, Kubbeli, Tahtalı, Yılanlı, Saklı,Tokalı, Ballık ve Geyikli kiliselerinde mezarlar, İsa Peygamber ve havarilere ait resimler ile İncil'den sahnelerin yer aldığı fresklerdeki tahribat son dönemde iyici arttı. Gözleri oyulan fresklerin her birinin üzeri, farklı dillerde yazılmış yazılarla doldu. Kiliselerin duvarlarındaki ağır tahribat, ziyarete gelenler ve bölgede yaşayanların tepkisini çekti.

SOĞANLI'DA YAŞAYANLAR TEPKİLİ

320 haneli Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Raşit Karataş, kiliselere gereken koruma ve bakım yapılmadığını söyleyerek, Kiliselerde yer alan freskler, ziyarete gelen kişiler tarafından geçmişten bu yana zarara uğratıldı. Özellikle gelen yabancı ziyaretçiler hatıra olması için duvarlardaki fresklerden parça söküp yanlarına alıyorlar. Kiliselerin restore edilmesi için muhtarımız birçok kez dilekçe verdi. Ancak, hiç kimse bu konu ile ilgilenmedi dedi.

İlçe sakinlerinden Metin İnce ise Soğanlı'nın dünyanın tanıdığı bir turizm beldesi olduğunu vurgulayarak, Burası yıllardır ihmal edilmiş. Kapadokya'nın giriş bölgesi; ancak kaderine terk edilmiş bir yer. Yetkililer Soğanlı'ya yeterince eğilim göstermiyor diye konuştu.

Soğanlı Ören Yeri'nden sorumlu olan Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri ise 5 TL giriş ücreti olan kiliselerdeki tahribat ile ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını, zararın giderilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

