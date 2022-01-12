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"Soğuk Algınlığı Corona'ya Karşı Kısmi Koruma Sağlayabilir"

12.01.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra'daki Imperial College tarafından yapılan yeni bir araştırma, soğuk algınlığı enfeksiyonunun Covid-19'a karşı kısmi koruma sağlayabileceğini ortaya koydu

Londra'daki Imperial College tarafından yapılan yeni bir araştırma, soğuk algınlığı enfeksiyonunun Covid-19'a karşı kısmi koruma sağlayabileceğini ortaya koydu. Araştırmadan elde edilen bulguların gelecekte Corona virüsünün tüm varyantlarına karşı bağışıklık sağlayabilecek aşıların geliştirilmesine yön verebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, pandeminin başlangıcından bu yana bazı kişilerin Corona virüsüne uzun süre maruz kalmalarına rağmen neden dirençli olduklarını, bazılarının da kolaylıkla Corona enfeksiyonu kaptıklarını sorguluyor. Araştırmanın temeli, insan bedeninin soğuk algınlığı enfeksiyonuyla mücadele etmek için ürettiği T hücresi adı verilen bir tür akyuvarların Corona virüsüne karşı da kısmi koruma sağlayabileceği teorisine dayanıyor.

Imperial College Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Ajit Lalvani, Amerika'nın Sesi'ne (VOA) verdiği söyleşide, "Bir tür Corona virüsü olan soğuk algınlığı virüsleriyle daha önceden enfekte olmak, T hücrelerinin üretimini tetikleyebilir. Bu virüsler, Covid-19'a yol açan Corona virüsünün uzaktan akrabaları. Soğuk algınlığına karşı geliştirilen T hücreleri Covid-19'a yol açan Corona virüsüne saldırabilir. Test etmek için yola çıktığımız teori buydu" dedi.

Araştırma, 2020 yılı Eylül ayında, kitlesel aşılama programlarından önce başlamıştı.

Uzmanlar, Covid-19'a yol açan Corona virüsüyle enfekte olmuş kişilerle aynı hanede yaşayan 52 kişiden alınan kan numunelerini inceledi. Numuneler, Covid-19 teşhisinin doğrulanmasından hemen sonra toplandı.

Kan numuneleri alınan kişilerin tam olarak yarısı Covid-19'a yakalanırken yarısı da enfeksiyon kapmadı.

Ajit Lalvani, "Soğuk algınlığına yol açan Corona virüsüyle enfekte olanlarda daha önceden üretilen T hücreleri, Covid-19'a yol açan Corona virüsüne de saldırdığı için enfeksiyon kapmadı" dedi.

Mevcut Covid-19 aşıları, Corona virüsünün dış yüzeyindeki çıkıntıları oluşturan spike proteinini hedef alan bir bağışıklık tepkisini tetikliyor. Kolaylıkla mutasyona uğrayabilen spike proteini, bağışıklık direncini kırabiliyor.

"Buna karşın bu korumaya aracılık ettiğini keşfettiğimiz T hücreleri, virüsün çekirdeğindeki iç proteinlere karşı yönlendiriliyor” diyen Lalvani, "Bu proteinlerin değişime uğrama becerisi çok daha düşük. Elde ettiğimiz bulgular, insanları Covid-19'un mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek varyantlarına karşı koruyabilecek T hücresi geliştiren aşılar üretilmesi için bir taslak sunuyor" şeklinde konuştu.

Ancak T hücresi üretimini tetikleyen aşıların geliştirmesi zaman alacak. Öte yandan araştırmayı yapan uzmanlar, hiç kimsenin Covid-19'a karşı bağışıklık geliştirmesi konusunda soğuk algınlığı enfeksiyonuna güvenmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Lalvani, bu konuda, "Corona virüsü, soğuk algınlığı vakalarının sadece bir kısmının sebebi. Soğuk algınlığı vakalarının belki beşte birine Corona virüsleri neden oluyor. Geri kalanından başka virüs türleri sorumlu” dedi.

Uzman, "Corona virüsünün yol açtığı soğuk algınlığına yakalanmış olsanız da olmasanız da bunu bilmenize imkan yok. O nedenle iki doz aşınızı yaptırmalı ve üzerine takviye aşınızı olmalısınız" şeklinde konuştu.

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