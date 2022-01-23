Soğuk Algınlığı Corona'ya Karşı Koruma Sağlar mı?

Amerika’da yetişkinler genellikle yılda bir veya iki kez soğuk algınlığına yakalanır. Bunlar genellikle hafif atlatılsa da uzmanlar soğuk algınlığının daha ciddi virüslere karşı koruma sağlayabileceği görüşünde.

Bazı kişiler nasıl oluyor da uzun süre virüse maruz kalmalarına rağmen Corona virüsü enfeksiyonuna yakalanmıyor?

Profesör Ajit Lalvani’nin dahil olduğu çalışma bir teoriyi test etmek için yola çıktı. Bu teoride insan vücudunun yaygın soğuk algınlığı virüsleriyle mücadele için ürettiği, T hücreleri adı verilen akyuvarların Covid-19’a karşı da koruma sağlayabileceği belirtiliyor:

"Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2’nin uzak akrabaları diyebileceğimiz yaygın soğuk algınlığına neden olan Corona virüsleri ile daha önce enfekte olan kişilerde tetiklenen T-hücreleri SARS-CoV-2’yi çapraz tanıyarak ona saldırabilir. İşte bu teoriyi test etmek için yola çıktık.”

Çalışma Eylül 2020’de, toplu aşılamalardan ve milyonlarca kişi Covid-19’a yakalanmadan önce başladı.

Bilimadamları Corona’ya neden olan SARS-CoV-2 virüsü bulaşmış biriyle aynı evde yaşayan 52 kişinin kan örneklerini test etti. Bunların yarısı Covid-19’a yakalanmış, yarısı ise yakalanmamıştı.

Imperial College'dan Ajit Lalvani, "Önceden Corona virüsünün yaygın soğuk algınlığına neden olan türüne yakalananlarda bulunan T-hücreleri çapraz tanıma ile SARS-CoV-2’ye saldırdı. Bu tür T-hücrelerine sahip olanlar enfekte olmadı”diyor.

Mevcut aşılar vücutta Corona virüsünün dışındaki başak proteinlerini hedef alan bir bağışıklık yanıtı oluşturmak için tasarlandı.

Lalvani, “Bunun tersine keşfettiğimiz bu korumayı sağlayan T-hücreleri virüsün çekirdeğindeki iç proteinleri hedef alıyor ve bu proteinler çok daha az değişken. Yani keşfimiz mevcut ve gelecekteki tüm Covid varyantlarına karşı koruma sağlayacak T-hücresini tetikleyen evrensel bir aşı üretme planını ortaya koyuyor”şeklinde konuşuyor.

Heyecan verici bir yaklaşım olsa da böyle bir aşının üretilmesi henüz uzak bir ihtimal.

Öte yandan raporun yazarları kimsenin Corona’ya karşı bağışıklık geliştirmek için yaygın soğuk algınlığı enfeksiyonuna güvenmemesi gerektiğini ve aşıların hala en iyi korumayı sağladığını söylüyor.

