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Soğuk algınlığı geçirmek Covid'e karşı koruma sağlayabilir

12.01.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları Covid-19'la ilgili yeni araştırmalar yapmaya ve araştırma sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor. Dünyayı saran virüsle ilgili İngiltere’de gerçekleşen yeni bir araştırmaya göre; soğuk algınlığı geçirmek Covid virüsüne karşı koruma sağlayabilir.

Soğuk algınlığı geçirmek Covid'e karşı koruma sağlayabilir

İngiltere’de Imperial College London araştırmacıları tarafından yürütülen küçük çaplı yeni bir çalışmada, soğuk algınlığı koronavirüsleri nedeniyle daha yüksek T hücresi seviyelerine sahip kişilerin, SARS-CoV-2 (Covid-19) ile enfekte olma olasılığının daha düşük olduğu belirtildi. Çalışmanın yazarlarından Dr. Rhia Kundu, “Bu yalnızca bir çeşit koruma şeklidir ve kimsenin tek başına buna güvenmemesi gerektiğini vurgularım. Bunun yerine, kendinizi COVID-19'a karşı korumanın en iyi yolu, güçlendirici dozunuzu almak da dahil olmak üzere tam aşı olmaktır" dedi.

ÇALIŞMA 28 GÜN SÜRDÜ

Sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, Eylül 2020’de Covid-19’a yeni yakalanmış bir kişiyle yaşayan ve daha önce soğuk algınlığı geçirmiş 52 kişi üzerinde odaklanıldı. 28 gün süren çalışma süresince grubun yarısı Covid-19’a yakalanırken, diğer yarısı yakalanmadı.

Covid-19’a yakalanmayanların 3’te birinde, soğuk algınlığı sırasında vücudun bağışıklık sistemince üretilen T hücrelerinden yüksek miktarda olduğu tespit edildi.

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Araştırmacılar, havalandırma, meskendeki virüs yükü gibi diğer etkenlerin de Covid-19’a yakalanma oranlarını etkilemiş olabileceğini belirterek, buna rağmen araştırmanın vücudun bağışıklık sisteminin çalışmasını anlamaya katkıda bulunduğuna, yapılacak aşı çalışmaları için önemine de işaret etti.

Soğuk algınlığı vakalarının sadece yüzde 10 ila 15’ine koronavirüslerin neden olduğunu vurgulayan araştırmacılar, yakın zamanda soğuk algınlığı geçiren herkesin Kovid-19’a yakalanmayacağını düşünmenin büyük bir hata olacağını kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
siyonist kovid cetesi kıvırtmaya başladı nedeni zaten hastalığı bitercek sondan bir önceki varyantı dünyaya attılar amaçları Türkovak aşısını etkisiz olduğu telaşına düşürmek hasalık bitiyor algısı yaymak..
kekik buğusu yapın hastalık kalmaz covidle ilgili yada Türkovak aşısı olun ebedi covid olmazsınız.

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