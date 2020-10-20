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Soğuk algınlığı, gribi şıp diye kesiyor! Sivri biber, portakal ve...

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.10.2020 10:26 | Son Güncelleme

Değişen hava koşulları, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonları da beraberinde getiriyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Neriman İnanç, vücutta yapımı mümkün olmayan ve dışarıdan alınan besinlerle vücuda giren C vitamininin azalmasıyla özellikle gribal hastalıkların arttığını belirtiyor. İşte detaylar...

Soğuk algınlığı, gribi şıp diye kesiyor! Sivri biber, portakal ve...

Değişen hava koşulları, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bu dönemlerde hastalıktan korunmak için içeriğinde bol miktarda C vitamini bulunan portakal suyunun tüketilmesini öneriyor. Mevsim geçişleri ile bağışıklık sistemi zayıflayan kişilerde üst solunum yolu hastalıklarında önemli bir artış gözleniyor.

Grip, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı korunmada ve iyileşme evresinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek, içeriğinde bol miktarda vitamin olan meyve sularının tüketilmesi önem kazanıyor. Özellikle C vitamininin bağışıklık sistemi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ifade eden uzmanlar, portakal suyunun sıkarak tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, vücutta yapımı mümkün olmayan ve dışarıdan alınan besinlerle vücuda giren C vitamininin azalmasıyla özellikle gribal hastalıkların arttığını belirtiyor.

İnanç, potasyum, folat, B1, B2, B6 vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren portakal suyunun soğuklarla birlikte azalan enerjinin ve sürekli yorgunluk hissinin giderilmesi için tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Prof. Dr. Neriman İnanç, düzenli olarak tüketilen portakal suyunun kişinin hastalıktan korunmasına yardımcı olacağını söylüyor. Yetişkin bir insanın günlük ortalama 60 mg civarında C vitaminine ihtiyacı olduğunu söyleyen İnanç, bir bardak portakal suyunun günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yettiğini de sözlerine ekliyor.

C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Portakal
Roka
Yeşil ve kırmızı biber
Taze kuşburnu
Limon
Lahana
Ispanak
Brokoli
Domates
Kivi
Ananas


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