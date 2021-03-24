Soğuk Algınlığı Virüsü Corona’yı Vücuttan Atabilir mi?

İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre soğuk algınlığına neden olan rinovirüsleri, Corona virüsünü vücuttan atarak hastalığa karşı bir miktar koruma sağlıyor olabilir.
Bir virüs bünyeye girdiğinde ya diğer hücrelerin kontrolunu ele geçiriyor ya da diğer virüslerin ortamı paylaşmasına izin veriyor.
Örneğin influenza yani grip virüsü, diğer virüslerin aynı bedeni enfekte etmesine izin vermeyen bir virüs ve tüm hücreleri kendine saklıyor. Adenovirüsler ise girdikleri bünyeyi diğer virüslerle paylaşma eğiliminde oluyor.
Araştırmayla ilgili haber Science Times’da yayınlandı.
Araştırmacılar, Corona virüsünün, bu virüs rekabetinde galip gelip-gelmeyeceği konusuna kafa yoruyordu. Ancak sosyal mesafe önlemleri virüslerin yayılmasını yavaşlattığından, bu teori üzerinde çalışmaları mümkün olmamıştı.
Kısa süre önce yapılan bir araştırma, soğuk algınlığı virüslerinin Covid-19 hastalığını nasıl önleyebileceğinin kodunu çözüyor gibi görünüyor.
Konuyla ilgili çalışma uluslararası nitelikteki Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlandı. Glasgow Üniversitesi Virüs Araştırmaları’ndan bir grup bilimadamının çalışması, insan rinovirüsünün (HRV) solunum yolu hücrelerinde Corona virüsünün çoğalmasını engellediğini ortaya koydu.
Çalışma "İnsan rinovirüsü enfeksiyonu solunum epitelinde SARS-CoV-2’nin çoğalmasını engeller: Covid-19 epidemiyolojisi için çıkarımlar" adını taşıyor.
Araştırmacılar rinovirüsünün, Corona virüsünün çoğalmasını engellediğini kanıtlamak için solunum yolunu kaplayan zarın bir replikasını kullandı. Bronş hücrelerinden oluşan bu doku hem insan rinovirüsü hem de Corona virüsü ile enfekte edildi. Aynı anda bulaştırılan virüslerden sadece rinovirüsü hücrelere tutundu. Rinovirüsü 24 saat önceden bulaştırıldığında, Corona virüsü hücrelere giremedi bile. Hatta Corona virüsü, 24 saat önce bulaştırılsa bile, rinovirüsünü sonradan girdiği hücrelerden eski misafiri kovdu.
Çalışma, engelleyici etkinin çoğunlukla HRV'nin, vücudun interferonlar aracılığıyla doğuştan gelen bağışıklık yanıtının güçlü bir şekilde etkinleştirmesinden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Virüslerin çoğalmasını önlemek için enfeksiyonun erken döneminde hücrelerin ürettiği proteinlere interferon ismi veriliyor. Böylelikle, Corona virüsü enfeksiyonunu önemli ölçüde azaltıyor.
Araştırmacılar, temsili bir toplulukta rinovirüsü enfeksiyonlarının Corona virüsü enfeksiyonunu alt edip-edemeyeceğini görmek için matematiksel modeller de geliştirdi ve teorik olarak rinovirüslerinin sayısı arttıkça yeni Covid-19 enfeksiyonlarının azalttığı sonucuna vardılar. Bu da soğuk algınlığı virüsünün bir toplumda Covid-19’un yayılmasını durdurma gücüne sahip olabileceği anlamına geliyor.
Virüslerin rekabeti ile ilgili benzer sonuçlar daha önce de ortaya çıkmıştı. 2010 yılında yayınlanan bir araştırma, rinovirüsü kaynaklı bir salgının 2009’da Avrupa’nın bazı bölgelerinde domuz gribi salgınını geciktirdiğini ortaya koymuştu.
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