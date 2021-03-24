Soğuk Algınlığı Virüsü Corona’yı Vücuttan Atabilir mi?

İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre soğuk algınlığına neden olan rinovirüsleri, Corona virüsünü vücuttan atarak hastalığa karşı bir miktar koruma sağlıyor olabilir.

Bir virüs bünyeye girdiğinde ya diğer hücrelerin kontrolunu ele geçiriyor ya da diğer virüslerin ortamı paylaşmasına izin veriyor.

Örneğin influenza yani grip virüsü, diğer virüslerin aynı bedeni enfekte etmesine izin vermeyen bir virüs ve tüm hücreleri kendine saklıyor. Adenovirüsler ise girdikleri bünyeyi diğer virüslerle paylaşma eğiliminde oluyor.

Araştırmayla ilgili haber Science Times’da yayınlandı.

Araştırmacılar, Corona virüsünün, bu virüs rekabetinde galip gelip-gelmeyeceği konusuna kafa yoruyordu. Ancak sosyal mesafe önlemleri virüslerin yayılmasını yavaşlattığından, bu teori üzerinde çalışmaları mümkün olmamıştı.

Kısa süre önce yapılan bir araştırma, soğuk algınlığı virüslerinin Covid-19 hastalığını nasıl önleyebileceğinin kodunu çözüyor gibi görünüyor.

Konuyla ilgili çalışma uluslararası nitelikteki Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlandı. Glasgow Üniversitesi Virüs Araştırmaları’ndan bir grup bilimadamının çalışması, insan rinovirüsünün (HRV) solunum yolu hücrelerinde Corona virüsünün çoğalmasını engellediğini ortaya koydu.