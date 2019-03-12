Soğuk algınlığına karşı önlem alın

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Parlakgümüş, soğuk algınlığı tedavisinde en iyi yöntemin ‘hastalığı önlemek’ olduğunu söyledi.

Dr. Parlakgümüş, çocuklarda soğuk algınlığının en belirgin belirtisinin, tipik olarak sarı, yeşil veya açık renkli olan burun akıntısının eşlik ettiği burun tıkanıklığı olduğunu belirterek, "İlk üç gün ateş de sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. Olası diğer belirtiler ise öksürük, boğaz ağrısı, uyku sorunları, iştahsızlık, sinirlilik, genişlemiş lenf düğümleri ve burun zarındaki kızarıklık ve şişlik olarak sayılıyor" dedi.

Astım hastalığı varsa dikkat

Çoğu soğuk algınlığının komplikasyonlara yol açmadığını söyleyen Dr. Parlakgümüş, buna karşın hastalığın bazı çocuklarda astımın ağırlaşması, bakteriyel kulak enfeksiyonları, sinüzit ya da yine bakteriyel zatürre gibi sonuçlara da yol açabileceğine dikkat çekti. Parlakgümüş, "Örneğin on gün içinde iyileşmeyen burun tıkanıklıkları bakteriyel sinüs enfeksiyonunu beraberinde getiriyor. Soğuk algınlığı sonucu gelişen bakteriyel zatürre ise ateş, hızlı nefes alma ve öksürük ile kendini gösterebiliyor" diye konuştu.