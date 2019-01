"Soğuk algınlığının tedavisini sıvı tüketimi ile azaltabilirsiniz"

İç Hastalıkları Uzmanı Türkan Özer, soğuk algınlığında sıvı kaybının çok sık yaşandığını, iştahsızlık nedeniyle sıvı alımının azaldığını dile getirdi. Özer, "Ateş ve terleme ile sıvı kaybedilir dolayısıyla kolay dehidrate olunur. Tedavide suyun önemi çok fazladır, ayrıca suyundetox özelliği de vardır. Sade su içilebileceği gibi et suları, zencefil çayı, ballı bitki çayları, ballı limonlu çaylar, yüzde 100 şekersiz meyve suları içilebilir" dedi.

Özer, "Alkol, kafeinli içecekler; kahve , siyah çay, soda gibi içecekler daha fazla dehidratasyona sebep olurlar. Sert ve pürüzlü gıdalar; öksürük ve boğaz ağrısını artırır. İşlenmiş gıdalar ise hazmı zorlaştırır bu yüzden tercih edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"BESLENMENİZE DİKKAT EDİN"

Hastalıklardan korunmanın en önemli yolunun beslenme olduğuna dikkat çeken Özer, "Çorbalar; özellile et suyu, tavuk suyu, sebze çorbaları en önemli besin öğeleridir. Anti inflamatuvar etkiye sahiptirler ayrıca mukus inceltici özellikleri vardır, dehidratasyonu önlerler, boğaz ağrısı ve konjesyonu rahatlatırlar. C vitamini içeren meyveler; Çilek, domates, portakal, mandalina, greyfurt gibi narenciyelerimmün sistemi kuvvetlendirirler" diye konuştu.

Sarımsağın immüniteyi kuvvetlendirdiğini, semptomların şiddetini azalttığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Yoğurt, boğaz ağrısını yumuşatır ayrıca probiyotik özelliği ile immün sistemimizi kuvvetlendirir. Lifli yeşillikler; Ispanak, Brüksel lahanası ve diğer lifli yeşillikler C ve E vitaminlerinden zengindir immün sistemi de C vitamini ve zeytin yağı ile birlikte alındıklarında çok kuvvetlendirirler. Brokoli; besin deposudur, C ve E vitamininden, kalsiyum ve lifden çok zengindir. Yulaf ezmesi, E vitamininden zengindir immün sistemi kuvvetlendirir. Baharatlar; karabiber ve yaban turpu sinüs ve göğüs konjesyonunun azalmasına yardım eder."