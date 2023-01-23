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  4. 'Soğuk çay' tartışmasında müşterisini katletmişti! Cezası belli oldu

'Soğuk çay' tartışmasında müşterisini katletmişti! Cezası belli oldu

23.01.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Meram ilçesinde seyyar çaycı Muhammet İlhan (35), 'soğuk çay' nedeniyle çıkan kavgada müşterisi Emel Göçer'i (33) tabanca ile öldürdü. Mahkeme, İlhan'ı müebbet hapse çarptırdı. İşte olayın detayları...

'Soğuk çay' tartışmasında müşterisini katletmişti! Cezası belli oldu

Kan donduran olay, 14 Ağustos 2021’de saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Tatil için Ankara'dan Antalya'ya 2 araçla giden emlakçı Emel Göçer, 2 kadın arkadaşı ve 3 kız yeğeni yolda durup, seyyar çaycıdan gözleme ve çay istedi. İkinci gelen çayın soğuk olduğunu söyleyen Emel Göçer'e, iddiaya göre seyyar çaycı Muhammet İlhan, "Hava sıcak. Bu havada sıcak çay mı içilir?' dedi.

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İkili arasında tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada 40 metre uzaklıktaki dükkanına gidip, ruhsatsız tabancasını alan Muhammet İlhan, gelip Emel Göçer'in başına tek el ateş etti. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Emel Göçer, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Muhammet İlhan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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4 SUÇTAN CEZA ALDI

Muhammet İlhan hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, olay sırasında çevredekileri öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle de 'tehdit' suçundan 4 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldı. Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıkan Muhammet İlhan, "Çok pişmanım" dedi.

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Mahkeme heyeti, İlhan'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca İlhan'a 'tehdit' suçundan 3 yıl, 'hakaret' suçundan 5 ay 7 gün, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan ise 1 yıl hapis ile 600 lira para cezası verdi.

(DHA)

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