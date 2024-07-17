Soğuk duşun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Soğuk duşun cilde ve saça faydaları

Soğuk duş aslında bir termoterapi yöntemi olarak kabul edilir. Bilinen yöntemlerin dışında olan bu yöntem kişilerin hem zihin sağlığına hem de beden sağlığına olumlu etkiler sağlayabilir. Aslında bu yöntem yüzlerce yıl önce keşfedilmiştir ve kullanılmaktadır.

Ancak günümüz teknolojisi ve yaşanan gelişmeler sayesinde daha ileri tekniklerle birlikte uygulanabilmektedir. Soğuk duş, dayanılabilecek soğuklukta suda 3 ya da 5 dakika kadar duş alınması şeklinde gerçekleşir ve birçok faydası ile bilinir.

Soğuk duşun faydaları nelerdir?

Uzmanlar tarafından da önerilen soğuk duşun faydaları hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan çeşitlilik gösterir. Yapılan araştırmalara göre soğuk suyla duş almanın faydalarından bazıları şu şekilde ifade edilebilir:

Enerji verir.

Sabah alınan soğuk duş sayesinde uyku daha çabuk açılır ve vücut dinçleşir, böylece güne daha enerjik bir şekilde başlamak mümkün olur.

Nefesi düzenler, daha kolay nefes almayı sağlar ve oksijen seviyesini artırır.

Düzenli olarak soğuk duş alınırsa dolaşım sistemi de düzene girer ve daha verimli bir şekilde çalışmaya başlar.

Elektroşok etkisi verdiği için stresi azaltır.

Depresyon belirtilerini azaltır ve önüne geçer.

Beyaz kan hücrelerinin üretiminin artmasına yardımcı olur.

Kasları güçlendirir.

Metabolizmayı hızlandırmayı sağlar.

Vücut ısısını dengeler.

Cildi gerginleştirir ve cilde canlılık verir.

Cildin nemini korur.

Gözenekleri küçülterek dengeler.

Saç derisini ve saç sağlığını korur.

Soğuk duş neye iyi gelir?

Soğuk suyla alınan duş sırasında saçlar da yıkanır. Bu sayede soğuk duşun saça faydaları da ortaya çıkar. Saçları soğuk su ile yıkamak hem saç sağlığına hem de saç derisine birçok fayda sağlar.

Saç derisini besleyen ve derideki doğal yağları koruyan soğuk duş işlemi, saç derisine ihtiyacı olan nemi de verir. Ayrıca saçları daha parlak ve çok daha hacimli ve yumuşak bir hâle getirir.

Vücudu ve saçları soğuk su ile yıkamak vücutta olması gereken akışı da düzenler ve saçın altındaki deride kan dolaşımını da iyileştirir. Fazla yağ oluşumunu ve kirlerin saç derisinde birikmesini de engelleyerek daha sağlıklı saçlara kavuşmaya yardımcı olur.

Soğuk suyla duş almak cildi beyazlatır mı?

Soğuk duşun cilde faydaları çok fazladır. Enerji veren, kan dolaşımını güçlendiren, güne zinde bir başlangıç yapmaya yardımcı olan soğuk duş alma işlemi saçları da hem saç yapısı hem de saç derisi açısından besler ve destekler.

Ciltteki gözeneklerden nem oranına birçok konuda da faydalı olan soğuk suyla duş alma işlemi direkt olarak cildin renk tonunu açma amacı ile yapılmasa da cildin ve yüzün çok daha pürüzsüz bir görünüme sahip olmasına yardımcıdır. Soğuk su ile duş alan kişiler çok daha canlı ve aydınlık dolayısıyla da beyaz bir cilde sahip görünür.

Soğuk suyla duş almanın zararları nelerdir?

Sağlık için yapılan her işlem gibi soğuk duş almak da herkese aynı şekilde ve oranda iyi gelmeyebilir. Özellikle bünyesi zayıf olan kişiler, çeşitli kronik hastalıkları olanlar, alerjik bünyeler, emziren anneler ve anne adayları bir doktora danışmadan böyle bir düzen içine girmemelidirler. Soğuk su ile duş amanın olası yan etkileri ve bazı zararları şunlardır:

Damarlarda büzüşmeler oluşur.

Kalp sorunlarına yol açabilir.

Damarlarda farklı sorunlar ve hasarlar oluşturabilir.

Dolaşım sistemine hasar verebilir.

Ciltteki doğal yağlar azalır ve bu durum da cilt sorunlarına yol açabilir.

Egzama ya da ciltte kuruluk ve yaralar oluşabilir.

Var olan kalp ve damar hastalıklarını olumsuz anlamda tetikleyebilir.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.