“Soğuk hava astım ataklarını tetikliyor”

İSTANBUL, (DHA)- GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, havaların soğumasıyla birlikte astım, bronşit ve kronik akciğer hastalarının arttığını, grip veya zatürre nedeniyle acil servislerde doluluk yaşandığını söyledi.

Havaların soğumasıyla birlikte kişiler kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçiriyor. Bu durum bulaşıcı hastalık riskini daha da artırıyor. Havaların soğumasıyla astım, bronşit ve kronik akciğer hastalarında grip veya zatürre nedeniyle acil servislere başvuru oranlarında artış yaşandığını söyleyen Emsey Hospital Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, “Kışın soba ve kaloriferlerin yanması nedeniyle karbonmonoksit, kükürt dioksit, azot oksit gibi gazların bronşlarda daralmaya yol açarak astım ve KOAH ataklarını tetikliyor” dedi.

KAPALI ORTAMLAR NEFES DARLIĞINA SEBEBİYET VERİR

Gece ortaya çıkan öksürük atakların kişiyi çok rahatsız edeceğini belirten Prof. Dr. Görgüner, “Havalar soğuyunca kişiler kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirir. Böyle olunca temas nedeniyle hastalıkların bulaşıcılığı artar. Bilgisayar klavyeleri, telefon gibi eşyalarla da gribal enfeksiyonlar bulaşabilir. Kişinin direnci düşer ve hava yollarının savunma mekanizmaları zayıflar. Sigara içiliyorsa hastalık riski artar ve hastalarda özellikle öksürük, balgam, nefes darlığı yakınmaları belirgin olarak gelişir. Soğuk havanın etkisi ile üst hava yollarında gelişen ve 1-2 hafta süren nezle, sinüzit gibi enfeksiyonlar burun tıkanıklığına yol açar. Hastalar gece yattıkları zaman ağızlarından nefes alıp verdikleri için solunum yollarında nem kaybı oluşur ve bunun sonucunda özellikle gece ortaya çıkan kuru öksürük atakları kişiyi çok rahatsız eder” diye konuştu.