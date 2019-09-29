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Soğuk hava deposu bahçesindeki yangın paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 23:45 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bulunan bir soğuk hava deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde bulunan bir soğuk hava deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında meyve kasaları yandı.

Bugün aşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl İlçesi İsaören Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda sebebi henüz bilinmeyen yangın çıktı. Soğuk hava deposunun bahçesinde çıkan yangın, ahşap meyve kasalarının tutuşmasıyla büyüdü. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında bin 500 plastik kasa yanarken, yaralanan olmadı.

Ekipler yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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