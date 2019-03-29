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Soğuk hava deposunda karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 23:43 | Son Güncelleme

ISPARTA’nın Gelendost ilçesinde atmosfer kontrollü soğuk hava deposunda karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.  Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenice köyünde bulunan soğuk hava deposunda meydana geldi.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’nın Gelendost ilçesinde atmosfer kontrollü soğuk hava deposunda karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenice köyünde bulunan soğuk hava deposunda meydana geldi. Ankara’dan 5 komisyoncu, Yenice köyündeki soğuk hava deposuna elma almak için geldi. Bir süre sonra S.G. ve V.K. soğuk hava deposunun üst kısmında bulunan atmosfer kontrollü odaların bulunduğu alana çıktı. Odaların kapısının kilitli olması nedeniyle pencereyi açarak içeri giren S.G. ve V.K. karbomonoksit gazından zehirlendi. Kendilerinden bir süre haber alamayan arkadaşları ve depo çalışanları, odaların bulunduğu alanı kontrol ettiklerinde S.G. ve V.K.'yi baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri S.G’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Zehirlenen V.K. ise yapılan müdahaleden sonra Gelendost Devlet Hastanesi’ne daha sonra Isparta'daki özel hastaneye sevk edildi.
S.G'nin cenazesi incelemelerden sonra morga gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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