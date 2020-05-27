Soğuk hava deposunu bastılar! 4 yaralı, 6 gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde Serik'e bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda meydana geldi. S.Y., yanına 7 akrabasını da alarak, çilek paketleme işi yapılan soğuk hava deposuna geldi. İddiaya göre S.Y. ve beraberindekiler yanlarında getirdikleri demir çubuk ve sopalarla soğuk hava deposunu işleten ve aralarında ticari anlaşmazlık bulunan işletmeciler A.Ö., İ.Ö. ve İ.Ö.'ye saldırdı. Çıkan kavgada 3 işletmeciyle diğer gruptan 1 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE JANDARMA SEVK EDİLDİ

Kavganın ardından taraflar ayrılırken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan A.Ö., ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Diğer 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olayın faillerinin yakalanması için operasyon başlatan Serik JASAT timleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntüleri ve istihbarat çalışmaları sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen S.Y., A.Y., K.Y., Y.Y., İ.Y. ve Ö.Y.'yi gözaltına aldı. Adı açıklanmayan 18 yaşından küçük bir şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği belirtildi. Bir şüpheli hakkında ise olaya karışmadığı için işlem yapılmadı.