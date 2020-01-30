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Soğuk hava dereleri dondurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 09:33 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu’da soğuk hava nedeniyle Erzincan’da dereler buz tuttu, gölgeye düşen kayalıklarda buz sarkıtları oluştu.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da soğuk hava nedeniyle Erzincan’da dereler buz tuttu, gölgeye düşen kayalıklarda buz sarkıtları oluştu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu’da hava parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzincan geneli ile Erzurum’un batı kesimleri, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan il geneli ile Ağrı ilinin batı kesimleri aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

“Buzlanma ve don uyarısı”
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

“Soğuk hava dereleri dondurdu”
Erzincan’da gece ve sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle derelerin yüzeyleri kısmen buz tuttu. Kavakyolu semtinden geçen dere buzla kaplandı.
Vatandaşlar, Erzincan kent merkezinde hava sıcaklığının normal derecede olduğunu ancak köy ve yüksek kesimlerde aşırı soğuk havanın hakim olduğunu belirtti.

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