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Soğuk hava göletin yüzeyini dondurdu

26.12.2020 11:15 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Serpincik Göleti’nin yüzeyi buz tuttu.Geçtiğimiz günlerde etkisini sürdüren kar yağışı yerine soğuk havaya bıraktı.

Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Serpincik Göleti’nin yüzeyi buz tuttu.
Geçtiğimiz günlerde etkisini sürdüren kar yağışı yerine soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü kentte, Karşıyaka Mahallesi yakınlarındaki Serpincik Göleti’nin yüzeyi kısmen buz tuttu. Doğaseverlerin uğrak yeri olan gölet drone ile havadan da görüntülendi.
Gölete ailesi ile beraber giden Özkan Tarhan, "Koronadan bıktığımızdan dolayı çocuklarla dışarı çıktık, gezmeye geldik. Gölün yüzeyi donmuş. Soğuk devam ediyor. Çocuklar bir hava alsın istedik. Donmuş göle taş atıyoruz. Taş sektirmeye çalışıyoruz" dedi.

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