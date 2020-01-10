Soğuk hava, hastalıkları ve domuz gribi vakalarını tetikledi

İSTANBUL, (DHA)- Son günlerde hava sıcaklığının hızla düşmesi ve şiddetli fırtına hastalıklara davetiye çıkardığı gibi domuz gribi vakalarında da artışa sebep oldu. Dr. Hakani Hazar “Mevsim değişikliği, soğuk ve sıcağın birbirine karışması hastalıkları tetikledi. Son bir ayda 10’dan fazla kişinin halk arasında domuz gribi diye adlandırılan hastalığa yakalandığını gördük” diye konuştu.

Son altı ayda aynı kişilerin iyileşip tekrar hastalandığını ve tam iyileşme sağlanamadığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hakani Hazar “Son bir ayda 10’dan fazla kişinin halk arasında domuz gribi diye adlandırılan hastalığa yakalandığını gördüm. 2009’da binlerce kişinin ölümüne yol açan H1N1 virüsü ilk olarak Kuzey Amerika’da domuzdan insana geçmiş ve bu yüzden de hastalık domuz gribi adını almıştır. Grip, influenza A, B ve C virüslerinin neden olduğu viral bir enfeksiyondur. İnsanlarda grip enfeksiyonuna en sık neden olan influenza A virüsüdür. İnfluenza B ve C virüsü sadece insanlarda enfeksiyona neden olurken, influenza A virüsünün konak yelpazesi çok geniştir. Hastalığın gidişatı çok ağır ve bulaşıcıdır” dedi.