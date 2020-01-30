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Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

Uzun zamandır soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Ağrı’da vatandaşlar zor anlar yaşıyor.Gece eksi yirmi derecenin altına düşen soğuk havada akarsuların yüzey, şadırvanlar, ev ve iş yerlerinin camları buz tutarken, dinlenme tesislerinde bekleyen tırların yakıt depoları dondu.“Havalar çok çok soğuk, buz gibi”Donan aracının yakıt deposunun altında ateş yakarak aracını çalıştırmaya çalışan tır şoförü Eyüp Tuncer, soğuk hava karşısında şu ifadeleri kullandı:“Ağrı’da havalar çok çok soğuk, buz gibi.

Uzun zamandır soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Ağrı’da vatandaşlar zor anlar yaşıyor.
Gece eksi yirmi derecenin altına düşen soğuk havada akarsuların yüzey, şadırvanlar, ev ve iş yerlerinin camları buz tutarken, dinlenme tesislerinde bekleyen tırların yakıt depoları dondu.
“Havalar çok çok soğuk, buz gibi”
Donan aracının yakıt deposunun altında ateş yakarak aracını çalıştırmaya çalışan tır şoförü Eyüp Tuncer, soğuk hava karşısında şu ifadeleri kullandı:
“Ağrı’da havalar çok çok soğuk, buz gibi. Donuyoruz şu an. Gördüğünüz gibi araçların altında ateş yaktık. Bu şekilde çalıştırabilirsek araçlarımızı çalıştıracağız. İki saattir uğraşıyoruz. Şu anda hava çok soğuk, donuyoruz”

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