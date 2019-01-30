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Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 19:29 | Son Güncelleme

Kışın soğuk günlerinde korumamız gereken en önemli organlarımızdan biri de kalbimiz.

Kışın soğuk günlerinde korumamız gereken en önemli organlarımızdan biri de kalbimiz. Uzmanlar, soğuk kış günlerinde kalp krizi risklerinin arttığının altını çizerek, kalp hastalarının mutlaka kontrollerini yaptırmaları gerektiğini söyledi.
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ender Özal, ”Özellikle yaşlı ve risk grubundaki hastaların, kalp damar sorunları olanların, ailede kalp hastalığı olanların, hipertansiyon ve şeker hastalarının, sigara içenlerin mutlaka kalp muayenelerini yaptırmaları gerekir” dedi.
Soğuk havaların kalp krizini tetiklediğine vurgu yapan Dr. Özal, ”Soğuk hava nabızda artışa, kanın pıhtılaşmaya eğilimli oluşuna, kan basıncında yükselmeye neden olabilmektedir. Soğuk hava kalp krizini, yüksek tansiyon ataklarını, kalp yetersizliğine bağlı alevlenmelerle birlikte hastane yatışlarını artırmaktadır. Özellikle yaşlı kalp ve hipertansiyon hastaları ile aşırı kilolu kişilerin soğuk havalarda ağır iş ve egzersizler yapması, terliyken rüzgarda kalması kalp krizine davetiye çıkarır. Çalışmalar kalp krizi riskinin kış aylarda 3 kat arttığını ve yaz aylarına göre daha ölümcül seyrettiğini de göstermektedir. Solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan bazı mikrop türleri, kış aylarında daha fazla kalori içeren yağlı besinlerin tüketilmesi ve bu kalorinin harcanamaması, güneşle temasın daha az olmasının getirdiği bazı hormonal değişiklikler, D vitamin düşüklüğü ve kapalı havaların oluşturduğu stres, soğuk nedeniyle damarlarda spazmın tetiklenmesi kış aylarında kalp krizi artışının temel nedenleridir” yeklinde konuştu.
Soğuk havalarda kalp hastaların alması gereken önlemlere de değinen Dr. Ender Özal, ”Soğuk havada vücut mevcut ısısını korumak üzere cilde daha az kan gönderir ve bunu da tüm damarlarda özellikle cildi besleyen damarlarda büzülme oluşturarak yapar. Bu büzülme otomatik olarak tansiyonun yükselmesine neden olur. Koroner kalp hastalarının da kalp krizi riskinin artışı yanında, kalp hastalarında kışın artan grip salgını da kalp hastalarında ciddi problemlere yol açabilmektedir. Enfeksiyonlar özellikle kalp yetersizliği olan hastalarda klinik seyri ağırlaştırıp hastalığın alevlenmesini tetikler. Kış aylarının kalbinize yaptığı etkileri azaltmak için bazı önlemler almak gerekir. Özellikle soğuk havada yapılacak aktiviteler sırasında mümkün olduğunca dışarıda çok fazla kalmamak ve ağır işler yapmamak gerekir. Bu aktivite soğuk, rüzgarlı havada daha hafif bir yokuşta veya karlı bir yolda yürümek dahi olsa dikkat etmek gerekir. Soğuğun etkisini en aza indirmek için birkaç kat halinde sıcak tutacak giysiler giyilmelidir. Isı kaybının büyük kısmı baş bölgesinden olduğu için bere veya şapka, eldiven, atkı kullanılmalıdır. Rüzgarlı havalarda rüzgarı arkanıza alarak yürümek daha doğrudur. Özellikle kalp hastası olduğunu bildiğimiz kişilerin ağzını bir atkı ile örtmesi faydalı olacaktır. Kalbin üzerine binen yükü azaltmak için sık sık dinlenme araları verilmelidir. Eğer spor amaçlı yapılan bir aktivite ise sabah saatleri ve güneşli günler tercih edilmelidir. Ayrıca sigara içmiş olarak egzersiz yapmak da kalp krizi riskini çok arttırmaktadır. Çünkü, sigara bir çok zararının yanında, aynı zamanda koroner damar büzüşmesini arttırmakta ve kanın pıhtılaşmasına sebep olmaktadır. Sigara içmeyin ve sigara içiyorsanız mutlaka bırakın. Düzenli olarak egzersiz yapmıyorsanız ve orta yaş ve üzerindeyseniz soğuk havada yeni egzersize başlayacaksanız öncesinde doktorunuza danışmanız faydanıza olacaktır. Kış aylarında kişiler kilo almaya daha meyilli olunduğu için beslenmeye dikkat edilmeli. Özellikle 65 yaş üstünde veya bilinen kalp-damar hastalığı olan kişilerde grip aşısı ve zatüre aşısının yapılması kalp krizi riskini azaltır. Bu kişiler daha hassas olduğundan dolayı, grip kalp üzerindeki yükü arttırır. Grip aşısı ile enfeksiyonlara karşı hazırlıklı olmanın mümkün olduğu unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

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