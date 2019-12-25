Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

SİVAS, (DHA) - KARDİYOLOJİ Uzmanı Dr. İsmail Erdoğdu, kalp krizi taşıyan hastaların aşırı soğuklarda dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunarak, "Soğuyan havalar kalp krizi riskini arttırıyor" dedi.

Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, mevsimsel etkilerin hastalar üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verdi. Dr. Erdoğdu, "Özellikle kış mevsimlerinde kalp hastalıklarının arttığı görüyoruz. Bunun çok büyük olasılıkla daha çok etkilendiği şey diyet diye düşünüyoruz. Daha çok tuzlu ve yağlı yemek tüketiliyor. Kış olunca hastalar evlerine kapanıyorlar. Spor ve egzersizden geri duruluyor. Buda kilo almalarına ve dolayısıyla kalp hastalıklarının daha da artmasına ya da ortaya çıkmasına sebep oluyor. Hastalarımız hastalıkları hakkında çok bilinçli değiller. Kışın kalp hastalıkları arttığı gibi aynı zamanda kalp ve iskelet sistemine bağlı bir takım ağrıları da çok sık görüyoruz. Özellikle yoğun kışın, ayazın yaşandığı bölgelerde dışarıda çalışan kişiler de kalp ağrıları kas ağrıları ile karışabiliyor. Bu nedenle hastalarımızdan bizim istediğimiz şeyler; kışın özellikle mevsime göre davranmalarıdır. Mevsime göre beslenmeleri, eğer çok spor yapamıyor, yürüyemiyor, eforları kısıtlanmış durumdaysa az yemeleridir" dedi.

'SOĞUKTA SABAH VE AKŞAM SPORU YAPMAYALIM'

Soğuk havalarda sabah ve akşam saatlerinde spor yapmanın doğru bir uygulama olmadığına dikkat çeken Erdoğu, "Özellikle soğuğun olduğu sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde dışarıya çıkmak, spor yapmak doğru bir şey değil. Özellikle 11.00 ile 14.00 saatleri arasını tercih etmekte fayda var. Bu dönemde gribal enfeksiyonlarda biraz fazla, özellikle ülkemizde şu anda yaygın bir gribal enfeksiyon olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak aynı kalp krizine eşlik eden, kalp krizine benzeyen, kalbin birtakım enzimlerinin laboratuvarda yükselmesine sebep olan, kalbin iltihabı dediğimiz viral bir enfeksiyon oluşuyor. Bu durumda da hastalarda göğüs ağrısı gibi bir takım müracaatlar oluyor. Dolayısıyla bu dönemde hastalarımıza önereceğimiz şey takiplerini düzenli yaptırmaları, göğüs ağrısı olduğunda mutlaka hastanelere müracaat etmeleri gecikmemeleri gerekiyor. Viral bir enfeksiyon geçiriyorlarsa, çok ağır seyrediyorsa, hastada halsizlik ve yorgunluk yapıyorsa, özellikle kalp hastalarının bu dönemlerde istirahat ederek evlerinde geçirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü gribal enfeksiyonlar sonrası kalpte bir tutulma varsa kendini yormaya, ağır işini yapmaya devam ediyorsa bu kalpte durmalara, ritm bozukluklarına sebep olabilir. Gripten sonra başlayan ve geçmeyen kalp ağrılarında mutlaka hastaneye müracaat edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

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