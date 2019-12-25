Mynet Trend
  4. Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

DHA DHA
SAĞLIK  | Son Güncelleme

 KARDİYOLOJİ Uzmanı Dr.

Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

SİVAS, (DHA) - KARDİYOLOJİ Uzmanı Dr. İsmail Erdoğdu, kalp krizi taşıyan hastaların aşırı soğuklarda dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunarak, "Soğuyan havalar kalp krizi riskini arttırıyor" dedi.
Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, mevsimsel etkilerin hastalar üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verdi. Dr. Erdoğdu, "Özellikle kış mevsimlerinde kalp hastalıklarının arttığı görüyoruz. Bunun çok büyük olasılıkla daha çok etkilendiği şey diyet diye düşünüyoruz. Daha çok tuzlu ve yağlı yemek tüketiliyor. Kış olunca hastalar evlerine kapanıyorlar. Spor ve egzersizden geri duruluyor. Buda kilo almalarına ve dolayısıyla kalp hastalıklarının daha da artmasına ya da ortaya çıkmasına sebep oluyor. Hastalarımız hastalıkları hakkında çok bilinçli değiller. Kışın kalp hastalıkları arttığı gibi aynı zamanda kalp ve iskelet sistemine bağlı bir takım ağrıları da çok sık görüyoruz. Özellikle yoğun kışın, ayazın yaşandığı bölgelerde dışarıda çalışan kişiler de kalp ağrıları kas ağrıları ile karışabiliyor. Bu nedenle hastalarımızdan bizim istediğimiz şeyler; kışın özellikle mevsime göre davranmalarıdır. Mevsime göre beslenmeleri, eğer çok spor yapamıyor, yürüyemiyor, eforları kısıtlanmış durumdaysa az yemeleridir" dedi.
'SOĞUKTA SABAH VE AKŞAM SPORU YAPMAYALIM'
Soğuk havalarda sabah ve akşam saatlerinde spor yapmanın doğru bir uygulama olmadığına dikkat çeken Erdoğu, "Özellikle soğuğun olduğu sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde dışarıya çıkmak, spor yapmak doğru bir şey değil. Özellikle 11.00 ile 14.00 saatleri arasını tercih etmekte fayda var. Bu dönemde gribal enfeksiyonlarda biraz fazla, özellikle ülkemizde şu anda yaygın bir gribal enfeksiyon olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak aynı kalp krizine eşlik eden, kalp krizine benzeyen, kalbin birtakım enzimlerinin laboratuvarda yükselmesine sebep olan, kalbin iltihabı dediğimiz viral bir enfeksiyon oluşuyor. Bu durumda da hastalarda göğüs ağrısı gibi bir takım müracaatlar oluyor. Dolayısıyla bu dönemde hastalarımıza önereceğimiz şey takiplerini düzenli yaptırmaları, göğüs ağrısı olduğunda mutlaka hastanelere müracaat etmeleri gecikmemeleri gerekiyor. Viral bir enfeksiyon geçiriyorlarsa, çok ağır seyrediyorsa, hastada halsizlik ve yorgunluk yapıyorsa, özellikle kalp hastalarının bu dönemlerde istirahat ederek evlerinde geçirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü gribal enfeksiyonlar sonrası kalpte bir tutulma varsa kendini yormaya, ağır işini yapmaya devam ediyorsa bu kalpte durmalara, ritm bozukluklarına sebep olabilir. Gripten sonra başlayan ve geçmeyen kalp ağrılarında mutlaka hastaneye müracaat edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldiAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldi
Kayseri Şehir Hastanesinde sağlığına kavuşan Meksikalı hastadan Türk bayraklı kutlamaKayseri Şehir Hastanesinde sağlığına kavuşan Meksikalı hastadan Türk bayraklı kutlama
BUÜ Tıp Fakültesi’ne kalp nakli onayıBUÜ Tıp Fakültesi’ne kalp nakli onayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor

Sevişme sahnesiyle gündem oldu!

Sevişme sahnesiyle gündem oldu!

Güzellik algılarını alt üst etti: Siyah Hannah Montana!

Güzellik algılarını alt üst etti: Siyah Hannah Montana!

Sıfır Bir filminin beklenen fragmanı yayınlandı

Sıfır Bir filminin beklenen fragmanı yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
J-Plasma nedir? Vücut şekillendirmede yeni yöntem

Bu yöntemle 2020'ye yenilenmiş vücutla girin

PRP nedir? PRP nasıl uygulanır? PRP nasıl elde edilir?

PRP gerçekten her eklem hastalığına deva olabilir mi?

Dikkat: Kör ediyor, ölüme yol açıyor

Dikkat: Kör ediyor, ölüme yol açıyor

2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

Komşum önerdi deyip almayın tahlikesi büyük!

Komşum önerdi deyip almayın tahlikesi büyük!

Uzmanından mide botoksu uyarısı

Uzmanından mide botoksu uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.