HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Soğuk hava nedeniyle gölün yüzeyi dondu! Buz üzerinde atlı kızakla gezinti yapılacak

Soğuk hava nedeniyle gölün yüzeyi dondu! Buz üzerinde atlı kızakla gezinti yapılacak

05.12.2023 17:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu Bölgesi`nin Van Gölü`nden sonra 2’inci büyük gölü olan Çıldır Gölü`nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle kısmen dondu. Buz üzerinde atlı kızakla gezinti yapılması planlanıyor.

Soğuk hava nedeniyle gölün yüzeyi dondu! Buz üzerinde atlı kızakla gezinti yapılacak

Buz tutan Çıldır Gölü’nün üzerine atların çektiği kızaklar çıkarılırken, Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferiyle Kars’a gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin buz üzerinde atlı kızakla gezinti yapması planlanıyor. Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü sınırlarında bulunan, yerli ve yabancı turistlere buz üzerinde atlı kızaklarla masalsı bir gezinti sunan Yunusun Yeri’nde atlı kızakların bakım ve onarımları yapılırken, gerekli bakımları yapılan kızaklar ise buz üzerine çıkarıldı.

2a66d983-6b33-4412-8c81-1d2eb29cce7a

"35 CM BUZ TUTTUĞU ZAMAN ATLI KIZAKLAR ÜZERİNE ÇIKAR"

Kars’a gelen turistlere hizmet vermek için kızakların son kontrollerini yaptıklarını ifade eden kızakçı Ertan Daşdemir, “Tam olarak eski 14’e geldiği zaman 35 santim buz tuttuğu zaman atlı kızaklar üzerine çıkar. Biz de o zaman buraya gelen misafirlerimizi gezdireceğiz. Kızaklarımızı hazırladık eksiği yok, atlarımızda besidedir. Sezonu bekliyoruz. Gelen insanları sıkıntısız gezdireceğiz” dedi.

3e3fa665-9b0b-4950-a367-f74fb033b5e5

"TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ İLE GELEN MİSAFİRLER GEZDİRİLECEK"

Turistik Doğu Ekspresi ile 11 Aralık’ta Kars’a gelecek olan misafirlerin kısmen donan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklarla gezinti yapmaları için bütün hazırlıklar tamamlandı. Kızakçılar, masalsı yolculuğun ardından Kars’a gelen misafirlere çıtırdayan ve ayna gibi olan buz üzerinde atlı kızakla kaymaları sağlanacak.

8cc02c63-b178-4b02-8d9f-9d9a89e8bd19

Öte yandan, Kars’ta son günlerde etkili olan soğuk havadan dolayı kısmen donan Çıldır Gölü’nde atlı kızak gezilerinin de geçen yıllara nazaran erken başlayacak.

225dd909-5c68-4b5f-abcd-56255628b90c

Yaklaşık 10 santim buz tutan gölün üzerine ilk kez çıkılırken, buz üzerinde gezen kızakçılar dron ile görüntülendi.

af77bf9a-bb8b-4665-97cd-97991b1224ff

bd47e72f-001f-452b-bda4-c35eb5e26252

edf9a7e1-91d0-489a-a22b-35d4f5b9fb36

G

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pencereden düşerek can vermişti! Müstehcen video detayı dikkat çektiPencereden düşerek can vermişti! Müstehcen video detayı dikkat çekti
Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildiÜmit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi
68 Türk vatandaşı daha Türkiye’ye gelecek68 Türk vatandaşı daha Türkiye’ye gelecek
Anahtar Kelimeler:
Çıldır Gölü buz
En Çok Okunan Haberler
Varlığından bile ilk kez haberiniz olacak! Malikanesine öyle bir şey yaptırdı ki...

Varlığından bile ilk kez haberiniz olacak! Malikanesine öyle bir şey yaptırdı ki...

Özel’den İYİ Parti’nin kararı sonrası ilk açıklama! 'Eski dosttan düşman olmaz'

Özel’den İYİ Parti’nin kararı sonrası ilk açıklama! 'Eski dosttan düşman olmaz'

İstanbul'da 'Başak Demirtaş' sürprizi!

İstanbul'da 'Başak Demirtaş' sürprizi!

Büyük İstanbul depreminin habercisi olacak! Japon deprem uzmanı açıkladı

Büyük İstanbul depreminin habercisi olacak! Japon deprem uzmanı açıkladı

Törene el ele gelince olay oldular

Törene el ele gelince olay oldular

Parasını böyle kurtarmış! O fotoğrafı gönderdi, parayı aldı

Parasını böyle kurtarmış! O fotoğrafı gönderdi, parayı aldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.