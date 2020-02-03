HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Soğuk hava sürücülere gece nöbeti tutturdu

Soğuk hava sürücülere gece nöbeti tutturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 02:16 | Son Güncelleme

Ağrı’da etkili olan iki günlük kar yağışının ardından, Sibirya soğuklarını aratmayan soğuk hava yeniden etkisini hissettirirken, araç sahipleri araçlarının donmaması için gece nöbeti tutmaya başladı.İki gün aralıksız süren kar yağışının ardından gece termometrelerin yeniden eksi 20 derecenin altına düştüğü kentte, günlük yaşam durma noktasına geldi.

Ağrı’da etkili olan iki günlük kar yağışının ardından, Sibirya soğuklarını aratmayan soğuk hava yeniden etkisini hissettirirken, araç sahipleri araçlarının donmaması için gece nöbeti tutmaya başladı.
İki gün aralıksız süren kar yağışının ardından gece termometrelerin yeniden eksi 20 derecenin altına düştüğü kentte, günlük yaşam durma noktasına geldi. Araçlarını soğuktan branda ve battaniye örterek korumaya çalışan vatandaşlar, araçlarının soğuktan donmasına engel olamayınca, gece soğuk hava nöbeti tutmaya başladı.
Dinlenme tesislerinde bekleyen tır şoförleri, gece boyunca yakıt depolarının altında ateş yakıp, her iki saatte bir araçlarını çalıştırarak, araçlarının donmaması için önlem almaya çalıştı.
‘Araç donduğu için yola devam edemedik’
Yolda soğuk hava nedeni ile aracının donması üzerine dinlenme tesisinde gece beklemek zorunda kaldığını belirten tır şoförlerinden Hacı Erdem, gece boyunca araçlarının donmaması için nöbet tutmak zorunda kaldıklarını söyledi. Erdem: “ Hava soğuk olduğu için yolda araç donuyor. Gece beklemek zorunda kaldık. Burada da yine soğuktan aracın donmaması için gece iki saatte bir kalkıp, aracı çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Ben buraya İzmir’den yük getirdim. Iğdır’a doğru devam edeceğiz. Ama soğuk hava arabaları dondurduğu için bizde mecburen nöbet tutuyoruz. Arabaları çalıştırmak zorunda kalıyoruz. İşimiz çok zor” dedi.
Bir diğer tır şoförü Erkan Eroğlu ise, uluslararası yük taşıdığını dile getirerek: “ Biz bu havada çok zorluk yaşıyoruz. Ağrı’da gerçekten hava çok soğuk. Şu an arabamız tamamen donmuş çalışmıyor. Gümrüğe gideceğiz. Gidemiyoruz. Tesise girdik ve çıkamıyoruz. Ateş yakıp çalıştırmaya çalışıyoruz. Gece boyunca da diğer arabalarında donmaması için mecburen nöbet tutuyoruz. Memleketin durumu ortada. Allah yardım etsin” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
TEM’de 5 araç birbirine girdi!TEM’de 5 araç birbirine girdi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Havuz kenarında bikinili paylaşım!

Havuz kenarında bikinili paylaşım!

Çin, koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin gömülmesini yasakladı

Çin, koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin gömülmesini yasakladı

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Meral Akşener, yapılan son 3 anketin sonuçlarını paylaştı

Meral Akşener, yapılan son 3 anketin sonuçlarını paylaştı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM’de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu

TEM’de 5 araç birbirine girdi!

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası: 1 kişi bıçakla yaralandı

Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası

Kan donduran olay! Mehtap'a çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı

Mehtap'a çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı

Hatay'da komşusunun kuşunu tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı

Komşusunun kuşunu tüfekle öldürdü, gözaltına alındı

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.