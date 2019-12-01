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Soğuk havada aynı karede iki farklı yaşam

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:26 | Son Güncelleme

Tokat’ta sahipli kediler soğuk kış günlerini sıcak ev ortamında geçirirken, sokak kedilerinin onlar kadar şanslı olmadığını gösteren kare objektiflere yansıdı.Behzat Bulvarı’nda bir apartmanın giriş katında pencere önüne çıkan sokak kedisi ile ev kedisi görenlerin dikkatini çekti.

Tokat’ta sahipli kediler soğuk kış günlerini sıcak ev ortamında geçirirken, sokak kedilerinin onlar kadar şanslı olmadığını gösteren kare objektiflere yansıdı.
Behzat Bulvarı’nda bir apartmanın giriş katında pencere önüne çıkan sokak kedisi ile ev kedisi görenlerin dikkatini çekti. İçeride sıcak ortamda olan kedi ile dışarıda soğuk havada cam kenarında üşüyen kedinin görüntüsü görenleri üzdü. Yoldan geçen kimi vatandaşlar, sokakta olan kedi özgür olsa da evde sıcak ortamda bulunan kedinin kış mevsiminde daha şanslı olduğunu söylediler. Vatandaşlardan Sinan Çiçek, “Dışarıda olan özgür olsa da, olmadıktan sonra özgürlükte bir şey ifade etmiyor. Dışarıda özgür karnını doyurdu ama soğuk. Öbürü içeride sıcak, istediği zaman da gezebilir” diye konuştu.

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