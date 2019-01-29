HABER

Soğuk havada kan stokları azalınca, jandarmadan destek geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 10:01 | Son Güncelleme

Türkiye’de soğuk havalarla birlikte kan bağışının azalması nedeniyle Tokat’ta jandarma personeli kan bağışı çağrısına destek verdi.Kış mevsimiyle birlikte yurdu etkisi altına alan soğuk havalar kan bağış stoklarında azalmaya neden olurken, Kızılay’ın kan bağışçı çağrısına Tokat İl Jandarma Komutanlığından destek geldi.

Türkiye’de soğuk havalarla birlikte kan bağışının azalması nedeniyle Tokat’ta jandarma personeli kan bağışı çağrısına destek verdi.
Kış mevsimiyle birlikte yurdu etkisi altına alan soğuk havalar kan bağış stoklarında azalmaya neden olurken, Kızılay’ın kan bağışçı çağrısına Tokat İl Jandarma Komutanlığından destek geldi. Tokat’t İl Jandarma Komutanlığında görevli 63 jandarma personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı binasında gerçekleştirilen organizasyonda Türk Kızılay’ına kan bağışı yaparak umut olup, hayat kurtarmak amaçlandı.
Tokat Kızılay Kan Merkezi Müdürü Gökhan Baş, soğuk havalar nedeniyle kan bağışı yapanların sayısında azalma olması sonucu Kızılay Genel Merkezi’nin çağrısı üzerine kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini kaydetti. Baş, 18-65 yaş arası nüfus cüzdanlarıyla vatandaşların kan bağında bulunabileceklerini ifade eden Baş, jandarma personeline desteklerinden dolayı teşekkür etti.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
60 yıldır bez dokumacılığı yapıyor60 yıldır bez dokumacılığı yapıyor
Geleceğin meslekleri YÖK 100/2000'de saklıGeleceğin meslekleri YÖK 100/2000'de saklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 yıldır çocuklarını sadece haczederek görebiliyor

9 yıldır çocuklarını sadece haczederek görebiliyor

Bakan Akar'dan harekat açıklaması

Bakan Akar'dan harekat açıklaması

Kahramanmaraş'ta şoke eden olay! Marketten aldığı pet şişedeki suyun rengi değişti

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Barış Yarkadaş Mustafa Sarıgül'ün DSP'ye geçiş tarihini canlı yayında açıkladı

Canlı yayında flaş Sarıgül iddiası! 'Tarih belli oldu' deyip...

Şişli'deki bombalı araçlı saldırının şüphelisi 14 yıl sonra Van’da yakalandı

O bombacı 14 yıl sonra Van’da yakalandı

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.