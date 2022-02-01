Soğuk havalarda aracınızın en büyük kurtarıcısı en iyi antifiriz çeşitleri

Motoru soğutmak için radyatöre su eklemek gerekir. Ancak sert geçen kış günlerinde araçların radyatöründe bulunan su donabilir. Bu da motora zarar verir. Antifriz ise suyun donmasını engeller ve motoru korur. Antifrizin genellikle kış aylarında kullanılması gerektiği düşünülse aslında motor ve radyatörü hem pas hem kireçten koruduğu için yıl boyu kullanılması gerekir. Eğer dört mevsim rahatlıkla kullanabileceğiniz, kaliteli bir antifriz arıyorsanız doğru yerdesiniz. Haydi gelin, vakit kaybetmeden aracınıza iyi bakacak antifriz çeşitlerine hep birlikte göz atalım.

Antifriz değişimi nasıl yapılır?

Radyatör ile yedek su kabının kapaklarını açın ve dökülecek sudan radyatörü korumak için altına uygun bir kap yerleştirin.

Ardından tahliye tıpasını açarak suyu boşaltın.

Tüm su boşalınca tıpayı yerine yerleştirin ve sıkıca kapatın.

3 litre antifrizi radyatöre doldurun. Ardından kireçsiz su ekleyin ve radyatör dolunca aracın motorunu çalıştırın. Motor suyu çekmeyi bırakana kadar su doldurmaya devam edin. Motorun su çekme işlemi bitince radyatör kapağını ve motoru kapatın.

Bu arada genleşme kabını da doldurmayı ihmal etmemelisiniz.

Motor soğuyunca su kaçağı olup olmadığına bakın. Genleşme kabını da tekrar kontrol edin. Eksilme olursa full yazan yere kadar tekrar doldurun.

1. Soğuk havalarda suyun donmasını önleyen Falken Radyatör Antifriz

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Aracınızı maksimum seviyede koruyacak antifriz araştırmamızda ilk tavsiyemiz olan Falken Radyatör Antifriz, soğuk havalarda aracın içinde bulunan sıvının donmasını önler. -36 derece kadar donmayı engelleyen ürün, soğutma sisteminin korozyona karşı direnç göstermesini sağlar. Kış aylarında aracın rahat çalışmasına yardım eden antifriz, yaz aylarında ise aracın kaynama noktasını yükselterek hararet yapmasını engeller. Pas ve kireç oluşumunu önleyen ürün, plastik ve kauçuk aksamın korunmasına da yardımcı olur. Ancak çevreye zarar verebileceği için ürünü kanalizasyona boşaltmamanız gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

2. - 40 dereceye kadar koruma sağlayan Petrol Ofisi Süper Antifriz

En iyi antifriz markası arasında yer alan Petrol Ofisi Süper Antifriz, motor için etkili koruma sağlar. Konsantre şeklinde bulunan ürün, su ilave edilerek kullanıma hazır hale getirilir. Kış aylarında aracın içindeki sıvıların donmasını önleyen antifriz, aracın rahat çalışmasına yardımcı olur. Aşınma, pas ve korozyona karşı direnç gösteren ürün, köpük önleyici etilen glikol içerir. - 40 derece soğuğa kadar koruma sağlar. Soğuk havalarda suyun donma seviyesini düşürürken yaz aylarında ise kaynama seviyesini yükseltir. Bu sayede sıcak havalarda aracın hararet yapmasını engeller. Ürünü 4 mevsim rahatlıkla kullanabilirsiniz.

3. Korozyona karşı direnç gösteren MasterCare Kırmızı Organik Antifriz

-35 dereceye kadar koruma sağlayan MasterCare Kırmızı Organik Antifriz, sızıntı oluşumlarını önler. Organik içeriklerle formüle edilen ürün, en iyi organik antifrizler arasında gösterilir. Soğuk havalarda donma seviyesini düşüren antifriz, yaz aylarında ise ısınma seviyesini yükselterek hararet oluşmasını engeller. Hortuma ve motor materyallerine zarar vermez, motoru korozyona karşı dirençli hale getirir. Kauçuk ve plastik parçalara zarar vermeyen antifriz, soğutma sisteminin performansını artırır. Sirkülasyon pompasının verimli çalışmasını sağlar. Pas ve kireç oluşumunu önler. Soğuk havalarda motor bloğunda genleşmeden kaynaklı çatlakların oluşmasını engelleyen ürün, alüminyum radyatörlerle uyum sağlar. Dört mevsim rahatlıkla kullanılır.

4. Soğutma sisteminin verimliğini arttıran Teos Organik Kırmızı Antifriz

-40 dereceye kadar koruma sağlayan Teos Organik Kırmızı Antifriz, motorun hareketlerini düşük tutarak ömrünü uzatır. Kış aylarında sıvıların donma seviyesini düşürür ve aracın rahat çalışmasına yardımcı olur. Sıcak havalarda sıvının ısınma seviyesini yükselterek harareti önlediği için 4 mevsim kullanım imkanı verir. Soğutma sisteminin verimliliğini artıran antifriz, sirkülasyon pompasını daha iyi çalışmasına destek olur. Genleşmeden kaynaklı çatlakların oluşmasını engeller ve korozyon oluşumunu önler. Hem su pompası, termostat ve radyatörü korur hem kullanım ömrünü uzatır. Ürün, inorganik madde içermez.

5. Sızıntıları önleyen H-Mac Organik Kırmızı Antifriz

En iyi antifriz çeşitleri arasında yer alan H-Mac Organik Kırmızı Antifriz, - 40 derece kadar koruma sağlar. Soğutma sisteminde yer alan sızdırmazlık elemanlarıyla birlikte sızıntıları önleyen ürün, sirkülasyon pompasının verimliliğini artırır. Yaz aylarında sıvının kaynama süresini yükselterek hararet oluşumunu engeller ve motorun ömrünü uzatır. Soğuk havalarda ise sıvının donmasını önleyerek aracın rahat çalışmasına destek olur. Elektroliz oluşumuna mani olan antifriz, soğutma sisteminde ısı transferini engelleyecek oluşumlara karşı direnç gösterir. Korozyona karşı aracın dayanıklılığını arttırır. Tüm soğutma sistemi parçalarıyla uyumlu olarak çalışır. Antifrizi 4 mevsim rahatlıkla kullanabilirsiniz.

6. Pas ve kireç oluşumunu önleyen Spectre Organik G12 Antifriz

Soğuk havalarda aracın soğutma sistemindeki suyun donmasını önleyen Spectre Organik G12 Antifriz, motor bloğunun genleşmeden dolayı çatlamasına engel olur. Kış aylarında suyun donma seviyesini düşüren ürün, yaz aylarında ise aşırı ısınmaya engel olarak aracın hararet yapmasını önler. - 40 dereceye kadar koruma sağlar Ayrıca korozyon oluşumunu da engeller. Radyatör, su pompası ve termostatı koruyan ürün, ömürlerinin uzamasına destek olur. Kireçlenmeyi azaltarak aracınızın motoru korur. Ürün; fosfat, silikat ve etilen glikol içermez. Organik asit teknolojisine sahip antifriz, 4 mevsim rahatlıkla kullanılabilir.

7. Motorun ömrünü uzatan Autokit Organik Antifriz

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Sizin için seçtiğimiz bir diğer tavsiye olan Autokit Organik Antifriz, korozyon oluşumunu önler. Soğutma sisteminde bulunan metal alaşımları, dökme demirleri ve alüminyumu koruyan ürün, sızıntıların önüne geçer. Soğuk havalarda soğutma sistemindeki sıvının donma seviyesini düşürür ve aracın rahat çalışmasına yardımcı olur. Sıcak yaz aylarında ise aşırı ısınmayı engelleyerek hararet oluşmasına mani olur. Bu sayede motorun ömrünü uzatır. Tüm dizel ve benzinli araçlarda kullanabileceğiniz antifriz, pas ve kireç oluşumuna karşı direnç gösterir. "Antifriz nasıl konulur?" diye soracak olursanız radyatörü temiz su ile yıkadıktan sonra antifrizi ekleyebilirsiniz. Son olarak da karışmasını için motoru çalıştırmalısınız.

8. İnorganik madde içermeyen Castrol Radicool Sf Antifriz

Castrol Radicool Sf Antifriz'i organik asit önleyici teknolojisi sayesinde yeni nesil araçlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. 4 mevsim tercih edebileceğiniz ürün, tüm hava koşullarında motorun etkili biçimde soğutulmasına katkıda bulunur. Kış aylarında soğutma sistemindeki sıvının donmasını önleyen antifriz, motor bloğunda genleşmeye mani olarak çatlamasını önler. Sıcak havalarda ise aşırı ısınmayı ve harareti engeller. Bu sayede aracın motor ömrünü uzatır. Antifriz; nitrit, fosfat, silikat ve inorganik maddeler içermez. Pas, kireç ve korozyona karşı direnç gösterir. Dökme demir, alüminyum ve bakır alaşım soğutma parçalarıyla uyumlu çalışır.

9. 4 mevsim tercih edilen Opet Süper Antifriz

Hem benzinli ve hem dizel araçlar için kullanabileceğiniz Opet Süper Antifriz'i 4 mevsim rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Özel formülü sayesinde ürün, soğuk havalarda radyatördeki sıvının donma seviyenin azaltarak aracın rahat çalışmasını sağlar. Yaz aylarında aşırı ısınmayı önleyen antifriz, aracın hararet yapmasını önler. Korozyona ve pasa karşı direnç gösteren antifriz aynı zamanda elektroliz oluşmasına da mani olur. Etilen glikol bazlı formülü sayesinde motorun ömrünün uzatır. Antifriz, - 38 dereceye kadar koruma sağlar. Soğutma sistemindeki sızdırmazlık elemanlarıyla uyumlu çalışan ürünü güvenle tercih edebilirsiniz.

10. Harareti önleyen Total Antifriz Auto Supra

"En iyi antifriz hangisidir?" diye soracak olursanız Total Antifriz Auto Supra'yı tercih edebilirsiniz. Isı transferini sürekli olarak optimize eden ürün, organik materyallerle formüle edilir. Yüzeyin temiz kalmasını sağlayan antifriz, korozyon ve pas oluşumunu engeller. Köpük oluşumuna karşı direnç gösterir. Kış aylarında soğutma sistemindeki suyun donma seviyesini düşüren antifriz, aracın kolay çalışmasını sağlar. Sıcak havalarda ise aşırı ısınmayı önleyerek aracın motor ömrünü uzatır. Soğutma sistemindeki materyaller ile uyumlu şekilde çalışan antifriz, sızıntı yapmaz. Ürün; nitrit, silikat, fosfat ve bor içermez.

11. Hem benzinli hem dizel araçlarda kullanılan Sepetfy Antifriz

Sizin için seçtiğimiz son tavsiye ise Sepetfy Antifriz. Ürün, - 40 dereceye kadar koruma sağlar. 4 mevsim kullanabileceğiniz ürünü ister dizel ister benzinli araçta rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Sıcak havalarda aşırı ısınmayı engelleyerek hararet oluşumuna mani olur. Soğuk havalarda ise suyun donma seviyesini düşürür. Bu sayede motorun kullanım ömrünü uzatır. Soğutma sistemindeki materyaller ile uyumlu şekilde çalışan antifriz, korozyon ve pas oluşumunu önler. Üstelik motor bloklarının genleşmeye bağlı çatlamalarına da engel olur. Antifriz; nitrik, asit, zehirli kimyasallar ve fosfat içermez.



