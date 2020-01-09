HABER
  4. Soğuk havalarda bulaşıcı hastalıklara dikkat

Soğuk havalarda bulaşıcı hastalıklara dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.01.2020 09:28 | Son Güncelleme

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç.

Soğuk havalarda bulaşıcı hastalıklara dikkat

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, soğuk havaların etkisini gösterdiği şu günlerde nezle, gribal enfeksiyonlar, sinüzit, bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, zatürre ve bronşit gibi hastalıkların sık görülebileceğini ifade ederek, bu tür hastalıklardan korunmak için alınabilecek önlemlerden bahsetti.
Kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle ev, okul ortamı gibi kapalı alanlarda, çocukların ve ebeveynlerin solunum yolu ile bulaşan gribal hastalıklara yakalanabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, nezle, gribal enfeksiyonlar, sinüzit, bademcik iltihapları, orta kulak iltihapları, zatürre ve bronşit gibi hastalıkların sıklığının bu mevsimde arttığını kaydetti. Enfeksiyonların büyük çoğunluğunun virüs kaynaklı olduğunu, antibiyotik kullanımının ise gerekli olmadığını belirten Doç. Dr. Dalkan şöyle devam etti: “Ciddi üst solunum yolu enfeksiyonları, dirençli ateş ve alt solunum yolu enfeksiyonları gibi şikayetlerde antibiyotiğe başlanabilir. Doktor önerisi olmadan, antibiyotiğe aileler tarafından başlanmamalıdır. Ayrıca okul gibi toplu yaşam alanlarında, kusma, ishal ve hepatit A gibi hastalıklar bulaşabilir. Bu nedenle çocuklar kış sezonunda ortalama 6-8 kere çocuk doktoruna muayene olmalı, küçük büyük herkes için eller sabunlu suyla sık sık yıkanmalıdır.”

“Aşılar, sağlıklı beslenme ve güneş, hastalıklara karşı koruyucu rol üstleniyor”
Hastalığa sebep olan virüsler ve bakterilerden uzak durmanın çok önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, çocukları bulaşıcı hastalıklardan korumak için öncelikle okullar açılmadan önce aşılarının yaşlarına uygun olarak tamamlanması gerektiğini söyledi. Çocukları enfeksiyonlardan korumanın bir diğer yolunun ise sağlıklı beslenme, yeterli vitamin ve mineral alımı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Dalkan, ayrıca çocukların güneşten yeterince faydalanıp D vitamini düzeylerinin de yüksek tutulması gerektiğini hatırlattı. Özellikle el yıkama ve hijyen konularına dikkat edildiği takdirde enfeksiyonların önemli oranda azalacağına dikkat çeken Doç. Dr. Dalkan, “Toplu yaşanan okul, ev gibi yerlerin iyi havalandırılması enfeksiyonların bulaşıcılığının azaltılmasında önemli rol oynar. Hasta kişilerle temastan ve ortak eşya kullanımından kaçınmak da oldukça koruyucudur. Hasta olduğu bilinen öğrencilerin okula kabulü konusunda okul idareleri dikkatli olmalıdır. Hasta çocuklara hapşırırken veya öksürürken ağızlarını kapatmaları gerektiğinin öğretilmesi gerekir. Çocuklar mevsimine uygun olarak ne fazla ne de az giydirilmelidir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
'Kalıtsal hastalıklı çiftlerden sağlıklı embriyo ile sağlıklı bebek elde ediyoruz''Kalıtsal hastalıklı çiftlerden sağlıklı embriyo ile sağlıklı bebek elde ediyoruz'
Peru'da iki McDonald's çalışanı elektrik çarpması sonucu öldü, tüm şubeler yas için 2 gün kapatıldıPeru'da iki McDonald's çalışanı elektrik çarpması sonucu öldü, tüm şubeler yas için 2 gün kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser cinsel yolla bulaşır mı? Kanser tedavisi cinsel ilişkiye engel mi?

Kanser cinsel yolla bulaşır mı?

Güney Kore'de korkutan hastalık: Yeni bir zatürre türü olabilir

Doktorlar bile ne olduğunu anlayamadı! Hemen karantinaya alındı

Parkinson hastalığı nedir? Parkinson belirtileri nelerdir? Parkinson tedavisinde beyin pili etkili mi?

Dikkat! Ellerinizdeki titremeler artmaya başladıysa...

Taş hastalığı nedir? Taş hastalığı belirtileri nelerdir?

Kaburgalarınızın altında şiddetli bir ağrı hissediyorsanız...

İdrar kaçırma ameliyatı kesin çözüm mü?

İdrar kaçırma ameliyatı kesin çözüm mü?

Prostat kanseri tanısı nasıl konulur? Prostat kanseri tanısında mr füzyon biyopsi yöntemi

Erkekler dikkat! Erken tanı hayati önem taşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.