Soğuk havalarda bulaşıcı hastalıklara dikkat

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, soğuk havaların etkisini gösterdiği şu günlerde nezle, gribal enfeksiyonlar, sinüzit, bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, zatürre ve bronşit gibi hastalıkların sık görülebileceğini ifade ederek, bu tür hastalıklardan korunmak için alınabilecek önlemlerden bahsetti.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle ev, okul ortamı gibi kapalı alanlarda, çocukların ve ebeveynlerin solunum yolu ile bulaşan gribal hastalıklara yakalanabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, nezle, gribal enfeksiyonlar, sinüzit, bademcik iltihapları, orta kulak iltihapları, zatürre ve bronşit gibi hastalıkların sıklığının bu mevsimde arttığını kaydetti. Enfeksiyonların büyük çoğunluğunun virüs kaynaklı olduğunu, antibiyotik kullanımının ise gerekli olmadığını belirten Doç. Dr. Dalkan şöyle devam etti: “Ciddi üst solunum yolu enfeksiyonları, dirençli ateş ve alt solunum yolu enfeksiyonları gibi şikayetlerde antibiyotiğe başlanabilir. Doktor önerisi olmadan, antibiyotiğe aileler tarafından başlanmamalıdır. Ayrıca okul gibi toplu yaşam alanlarında, kusma, ishal ve hepatit A gibi hastalıklar bulaşabilir. Bu nedenle çocuklar kış sezonunda ortalama 6-8 kere çocuk doktoruna muayene olmalı, küçük büyük herkes için eller sabunlu suyla sık sık yıkanmalıdır.”