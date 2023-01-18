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Soğuk havalarda en büyük dostunuz olacak en iyi elektrikli ısıtıcı tavsiyeleri

17.01.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk kış aylarında ısınmanın kolay ve etkili bir yolunu arıyorsanız elektrikli ısıtıcılara göz atmanızda fayda var. Bu ürünler sessiz çalışma, devrilme emniyeti, otomatik kapanma, zamanlayıcı ve infrared gibi birçok farklı özelliği bünyesinde barındırıyor. Siz de kullanacağınız mekâna ve ihtiyacınıza göre seçebileceğiniz en iyi elektrikli ısıtıcılara göz atmak için yazımızı okumaya devam edin.

Soğuk havalarda en büyük dostunuz olacak en iyi elektrikli ısıtıcı tavsiyeleri

İçindekiler

  • 1. En iyi elektrikli ısıtıcıyı arayanlar için: Kumtel Lx-2832 Siyah Isıtıcı
  • 2. Hem şık hem kullanışlı: Kumtel KS-2760 Quartz Isıtıcı
  • 3. En iyi elektrikli ısıtıcılardan biri: Veito CH1800XE Karbon Elektrikli Isıtıcı Ufo
  • 4. Banyoyu en iyi ısıtan elektrikli ısıtıcı: Luxell 2831 Elektrikli Isıtıcı
  • 5. Infrared teknolojisi ile etkili ısınma: Luxell Ex 23 Ecoray Infrared Isıtıcı
  • 6. "En iyi elektrikli ısıtıcı hangisi?" diye merak edenlere: Luxell LX-2820 M 1500 Watt Isıtıcı
  • 7. Evinizin vazgeçilmez parçası olacak: Sinbo SFH6918 Slim Infrared Isıtıcı
  • 8. Hem konfor hem tasarruf sağlayan: MirKraft Solaris 2200 W Elektrikli Isıtıcı
  • 9. Tavana monte edilebilir ısıtıcı arayanlara: Veito Kızılötesi Sıtıcı Radiant Blade
  • 10. Yerden tasarruf için ideal seçenek: MirKraft Elirg 2000 W Elektrikli Isıtıcı
  • 11. Kullanışlı bir ürün arayanlara: Kumtel Ex 23 Süper Ecoray 2300 Watt Infrared Isıtıcı

Elektrikli ısıtıcılar, koku ve duman gibi olumsuz etkilere neden olmadığı için en çok tercih edilen ısınma seçenekleri arasında yer alıyor. Pratik kullanımı ile ilgi çeken elektrikli ısıtıcıların her ihtiyaca göre farklı bir modelini bulmak mümkün. Eğer onlarca seçenek arasından hangisinin size uygun olduğuna karar vermediyseniz gelin, en iyi modelleri beraber inceleyelim.

1. En iyi elektrikli ısıtıcıyı arayanlar için: Kumtel Lx-2832 Siyah Isıtıcı

Soğuk havalarda en büyük dostunuz olacak en iyi elektrikli ısıtıcı tavsiyeleri

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Elektrikli ısıtıcı tavsiyesi arayanlar için ideal bir seçenek olan Kumtel Lx-2832 Siyah Isıtıcı, konforlu kullanımıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Quartz ısıtıcı blokları ile 1500 Watt gücünde ısı açığa çıkarabilen ürün, konvansiyonel yöntemle etkili bir ısınma sağlar. Hem ortamın havasını hem çevresine konulan nesneleri hızlı bir şekilde ısıtır. Üç adet quartz tüpe sahip ürünün üzerinde yer alan tutma aparatı, ısıtıcıyı kolay bir şekilde taşımanıza olanak tanır. Ürün, kompakt yapısıyla her türlü alanda rahatlıkla kullanılabileceği gibi havayı yakmadığı için koku problemlerine de neden olmaz.

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2. Hem şık hem kullanışlı: Kumtel KS-2760 Quartz Isıtıcı

Soğuk havalarda en büyük dostunuz olacak en iyi elektrikli ısıtıcı tavsiyeleri

Kumtel KS-2760 Quartz Isıtıcı, en iyi elektrikli ısıtıcı seçeneklerinden biri. Şömine tipi olarak tanımlanan bu ürün, yukarı doğru eğimli olarak dizilen dört adet quartz tüpe sahip. Bu tüpler ile konvansiyonel yoldan ortamın havasını tamamen ısıtır. Ürünün üzerinde yer alan termostat, istenen sıcaklığa ulaştığı anda kendini otomatik olarak kapatır. Odanın ısısı düştüğü anda tekrar otomatik olarak çalışmaya başlar. Bu sayede enerji tasarrufu yapmaya olanak tanır. Cihazın üzerinde yer alan devrilme emniyeti, olası kazalarda enerjiyi otomatik şekilde keser. Isıtıcı, böylelikle yangın gibi problemlerin oluşmasını önler.

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3. En iyi elektrikli ısıtıcılardan biri: Veito CH1800XE Karbon Elektrikli Isıtıcı Ufo

Soğuk havalarda en büyük dostunuz olacak en iyi elektrikli ısıtıcı tavsiyeleri

Veito CH1800XE Karbon Elektrikli Isıtıcı Ufo, üzerinde yer alan karbon özellikli filament sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Ürünün ısıtma teknolojisi, elektrik enerjisini ışın enerjisine çevirmeye dayanıyor. Bu sayede karşısında bulunan nesneleri etkili bir şekilde ısıtan ürün, herhangi bir şekilde hava ile temasa geçmiyor. Direkt olarak cildinizin ısınmasını sağlıyor. Bu durum enerji tasarrufu sağladığı gibi aynı zamanda ürünü kapalı balkon veya kış bahçesi gibi alanlarda kullanmaya daha uygun hâle getiriyor. Alüminyum gövdesi sayesinde hafif bir yapıya sahip olan ürün kolaylıkla taşınabiliyor. Yükseklik ayarlı ayağı her türlü ortama uyum sağlamasında etkili.

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4. Banyoyu en iyi ısıtan elektrikli ısıtıcı: Luxell 2831 Elektrikli Isıtıcı

Soğuk havalarda en büyük dostunuz olacak en iyi elektrikli ısıtıcı tavsiyeleri

Luxell 2831 Elektrikli Isıtıcı, banyosuna elektrikli ısıtıcı koymak isteyenler için ideal seçenekler arasında yer alıyor. Devrilme emniyeti sayesinde güvenli bir kullanım sağlıyor. Üzerinde üç adet quartz tüp yer alan ürün, böylece bulunduğu odayı hızlı bir şekilde ısıtıyor. Ayrıca ayarlanabilir termostatı sayesinde oda sıcaklığını sabit tutuyor ve enerji tasarrufu sağlıyor. İki kademeli ısıtma seçeneğiyle ürünü istediğiniz sıcaklıkta çalıştırabilirsiniz. Çok hafif olduğu için ihtiyaç duyduğunuzda odadan odaya kolayca taşıyabilirsiniz. Buhar üniteli ürünün odadaki havayı kurutmayacağını da belirtelim.

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5. Infrared teknolojisi ile etkili ısınma: Luxell Ex 23 Ecoray Infrared Isıtıcı

Soğuk havalarda en büyük dostunuz olacak en iyi elektrikli ısıtıcı tavsiyeleri

Az yakan elektrikli ısıtıcı tavsiyesi arayanlara önerilebilecek modellerden biri Luxell Ex 23 Ecoray Infrared Isıtıcı olabilir. Infrared teknolojisi sayesinde hava ile temas etmeden ısınma sağlayan cihaz, direkt olarak canlı dokuların ısınmasını sağlıyor. Bu sayede havayı ve eşyaları ısıtmak için gereksiz yere elektrik enerjisi harcamıyor. 2300 Watt'a kadar güç sağlayabilen ısıtıcı, duvara monte edilebilmesi sayesinde yer kaplamıyor. Özellikle balkon ve teras gibi açık alanlarda tasarruflu ısınma sağladığı gibi koku problemi de oluşturmuyor. Siz de tasarruflu bir ürün arıyorsanız bu ısıtıcıyı tercih edebilirsiniz.

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6. "En iyi elektrikli ısıtıcı hangisi?" diye merak edenlere: Luxell LX-2820 M 1500 Watt Isıtıcı

Soğuk havalarda en büyük dostunuz olacak en iyi elektrikli ısıtıcı tavsiyeleri

Luxell LX-2820 M 1500 Watt Isıtıcı, küçük ama etkili ürünlerden biri. Üzerinde üç adet quartz tüp bulunan ürün, bu sayede hızlı ve etkili bir şekilde ısınma sağlıyor. Toplamda 1500 Watt ısıtma gücüne sahip olması ve quartz teknolojisi sayesinde ortamın kolayca ısınmasına yardımcı oluyor. Üzerinde yer alan taşıma kulpu ve hafif yapısı, ısıtıcıyı ev içinde rahat bir şekilde dolaştırmanızı sağlıyor. Ürünün devrilme emniyeti, olası kazalarda cihazın devrilerek yangına yol açmasını önlüyor. Model, devrildiğini anladığı anda elektriği otomatik olarak keserek çalışmayı bırakıyor.

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7. Evinizin vazgeçilmez parçası olacak: Sinbo SFH6918 Slim Infrared Isıtıcı

Soğuk havalarda en büyük dostunuz olacak en iyi elektrikli ısıtıcı tavsiyeleri

Sinbo SFH6918 Slim Infrared Isıtıcı; 1000 Watt güç ile çalışan verimli elektrikli ısıtıcı seçenekleri arasında bulunuyor. Nadiren kullanılan odaların bile hızlı ve etkili bir şekilde ısınmasını sağlıyor. Duvara monte edilebildiği gibi yerde de kullanılabiliyor. Hem yer kaplamayan hem enerji tasarrufu sağlayan ürünün içinde yüksek kaliteli ısıtma sistemi yer alıyor. Düşük enerji tüketimine rağmen yüksek ısı verimliliği sağlayan model, devrilme emniyeti sayesinde güvenlik sunuyor. Ayrıca ayarlanabilir termostatı ile odayı istenen sıcaklıkta sabit tutuyor.

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8. Hem konfor hem tasarruf sağlayan: MirKraft Solaris 2200 W Elektrikli Isıtıcı

Soğuk havalarda en büyük dostunuz olacak en iyi elektrikli ısıtıcı tavsiyeleri

Elektrikli ısıtıcı çeşitleri arasında kullandığı akıllı teknolojilerle öne çıkan MirKraft Solaris 2200 W Elektrikli Isıtıcı birçok ilgi çekici özelliğe sahip. Kokusuz ve sessiz çalışan ürünü ister toplantıda ister bebek odasında güvenle kullanabilirsiniz. Üzerinde yer alan karbon ısıtıcı 600 Watt'tan 2200 Watt'a dört kademeli ısıtma ayarı sunuyor. Termostat özelliği sayesinde oda istenilen sıcaklığa geldiği an kendini kapatıyor, soğumaya başladığı an ise tekrar çalışıyor. Bütçe dostu karbon ısıtma filamenti, enerjinin %95'ini ısıya çevirerek yüksek verimlilik sağlıyor. Ürünün zaman ayarlı otomatik kapanma özelliği de bulunuyor.

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9. Tavana monte edilebilir ısıtıcı arayanlara: Veito Kızılötesi Sıtıcı Radiant Blade

Soğuk havalarda en büyük dostunuz olacak en iyi elektrikli ısıtıcı tavsiyeleri

Veito Kızılötesi Sıtıcı Radiant Blade, uzaktan kumanda ile yönetilebildiği gibi tavana veya duvara monte edilebilmesiyle de öne çıkıyor. Bu sayede açık alanlar için kullanışlı bir seçenek hâline geliyor. Ürünün üzerinde yer alan karbon filament uzun ömürlü bir kullanıma sahip. Dört kademeli güç ayarı olan ürünün otomatik kapanma zamanlayıcısı bulunuyor. Birçok kişi "Veito Elektrikli Isıtıcı ne kadar yakar?" diye merak ediyor. Ürün, 2000 Watt güçle çalıştığı için saatte ortalama 2 kilowatt enerji tüketiyor.

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10. Yerden tasarruf için ideal seçenek: MirKraft Elirg 2000 W Elektrikli Isıtıcı

Soğuk havalarda en büyük dostunuz olacak en iyi elektrikli ısıtıcı tavsiyeleri

MirKraft Elirg 2000 W Elektrikli Isıtıcı; tavana asılabilen, lamba görünümlü tasarımıyla hem dekoratif hem kullanışlı bir ürün. İç ve dış mekanlar için uygun olan cihaz, kızıl ötesi ışık kullanarak ısınma sağlıyor. Herhangi bir şekilde koku oluşturmadığı gibi ses çıkarmadan çalışıyor. Bu sayede uyurken veya konuşurken bile ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üstelik kızıl ötesi teknolojisi sayesinde ürettiği ısı anında cilt üzerinde hissediliyor. Bu sayede hızlı ve etkili bir ısınma sunuyor. En iyi elektrikli ısıtıcı yorumlarına sahip olan ürünü çok seveceğinize eminiz.

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11. Kullanışlı bir ürün arayanlara: Kumtel Ex 23 Süper Ecoray 2300 Watt Infrared Isıtıcı

Soğuk havalarda en büyük dostunuz olacak en iyi elektrikli ısıtıcı tavsiyeleri

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Kumtel Ex 23 Süper Ecoray 2300 Watt Infrared Isıtıcı, banyo dâhil evin her köşesine elektrikli ısıtıcı koymak isteyenler için ideal seçenekler arasında yer alıyor. 2300 Watt güçle çalışan ürün, duvara sabitlenerek kullanılıyor. Kaliteli malzemelerden üretildiği için uzun süre size eşlik ediyor. Üstelik kolayca temizlenebiliyor. Ürün, termostat teknolojisi ile sıcaklığı belli bir seviyede tutmanıza olanak tanıyor. Bu teknoloji sayesinde enerji tasarrufu sağlıyor. Sadece evde değil, dış mekânlarda da tercih edilebiliyor. Ayrıca yağmurlu havalarda bile kullanılabiliyor.

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