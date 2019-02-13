Soğuk havalarda göz nezlesine dikkat

Kış aylarında en sık rastlanan göz hastalıklarından birisinin göz nezlesi olduğunu belirten uzmanlar, hastalığın bulaşmaması için kişisel hijyene dikkat çekti.

Tıbben konjonktivit olarak adlandırılan göz iltihaplarına kış aylarında daha sık rastlandığını söyleyen Göz Hastalıkları Kliniğinden Nigar Alimova, uyarılarda bulundu. Alimova, "Hasta kişinin havlu, nevresim gibi kişisel eşyalarının diğer aile bireyleriyle paylaşmaması, toplu taşıma araçlarında yüz maskesi kullanması, hastalığın akut (birinci haftası) döneminde yatak istirahati yapması hastalığın yaygınlaşmasını önleyecektir" dedi.

"Bilinçsiz damla kullanımı katarakta neden olabilir"

Göz nezlesinin küçük çocuklarda daha ağır seyrettiğinin altını çizen Medical Park İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinden Nigar Alimova, "Göz şikayetlerinde gözlerde yanma, batma, sulanma, çapaklanma, ışığa hassasiyet ve görme bozuklukları daha sık görülmektedir. Eğer bu şikayetler varsa mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Çünkü bilinçsiz kullanılan damlalar gözlere ciddi hasarlar verebilir. Özellikle kortizon içeren damlaların kontrolsüz kullanımı diğer göz hastalıklarından glokom, herpetik, keratit ve katarakta neden olabilir" dedi.



