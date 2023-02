Soğuk havalarda hastalıklara teslim olmayın! Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek öneriler

Havalar soğuduğunda her ne kadar vücudunuzu sıcak tutsanız da bu durum, hastalıklardan korunmak için yeterli olmayabilir. Ufak ama etkisi bir o kadar da büyük bazı alışkanlıklar edinerek soğuk havalarda bağışıklık sisteminizi güçlü tutabilirsiniz. Kış çayları, takviyeler ve vitaminlerle soğuk aylara meydan okumaya hazır olun! Eğer bağışıklık sisteminizi güçlendirecek önerilere ihtiyacınız varsa yazımıza mutlaka göz atın.

C vitamini içeren besinlere yönelebilirsiniz

Antioksidan kaynağı denildiğinde akla ilk gelenlerden biri, C vitamini. Soğuk havalarda C vitamini içeren besinleri öğünlerinize ekleyebilirsiniz. Örneğin kahvaltılarınızda yeşilbibere yer verebilirsiniz. Akşamları tatlı yemekten hoşlanıyorsanız mandalina, portakal ve kivi gibi bol miktarda C vitamini içeren meyveler tüketebilirsiniz. Yoğun bir iş hayatınız varsa veya öğrenciyseniz damak tadınıza uygun meyve ve sebzeleri kullanarak Karaca Shaker Smoothie Blender ile hızlıca smoothie yapabilirsiniz. Ayrıca salatalarınıza roka ve tere ekleyerek hem kolayca C vitamini alabilir hem sindirim sisteminizi düzenleyebilirsiniz.

Beslenmenizi ara öğünlerle çeşitlendirebilirsiniz

Soğuk havalarda gün boyu enerjik kalabilmek ve bağışıklık sisteminizi güçlendirebilmek için beslenmenize ara öğünler ekleyebilirsiniz. Eğer günün büyük bir kısmını dışarıda geçiriyorsanız evden çıkmadan çantanıza taze meyveler koyabilirsiniz. İş yerinde veya okulda yanınızdaki meyveleri tüketerek hastalıklara meydan okuyabilirsiniz. "Peki evde neler yapabilirim?" diye düşünüyorsanız yeşilliği bol salataları tüketebilir veya küçük porsiyonlarda zeytinyağlı tarifler hazırlayabilirsiniz.

Omega 3 olmadan olmaz!

Omega 3 yağ asitleri hem güçlü bir antioksidan kaynağı hem bağışıklık sisteminin en önemli dostu. Özellikle balık ve balık yağında bol miktarda Omega 3 bulunur. Dolayısıyla öğlen veya akşam yemeklerinizde balık tüketerek bol miktarda Omega 3 alabilirsiniz. Balık yemekten hoşlanmıyorsanız merak etmeyin, işte size bazı alternatifler:

Özellikle badem, fındık ve ceviz gibi kuru yemişlerde bolca Omega 3 bulunuyor. Çalışırken, seyahat ederken veya film izlerken damak zevkinize göre kuru yemiş tüketebilir ve böylece bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

Keten tohumu ve chia tohumu da Omega 3 bakımından oldukça zengin. İster tatlılarınızın içine ister yoğurt veya yulaf ezmesi gibi yemeklerinize bu tohumlardan ekleyebilirsiniz. Bu sayede farklı lezzetler de keşfederek bol miktarda Omega 3 alabilirsiniz.

Semizotu, ıspanak ve lahanayı da değerlendirebilirsiniz. Bu bitkilerle salata ve leziz sulu yemekler hazırlayabilirsiniz.

Besinlerden karşılayabileceğinizden daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsanız, Omega 3 takviyelerinden destek alabilirsiniz. Kullananların son derece memnun olduğu, en çok satan Sorvagen Omega3 Plus 1200mg Balık Yağı Kapsülleri'ni deneyebilirsiniz.

Kış çaylarıyla hem bağışıklığınızı güçlendirin hem sıcacık kalın

Sebze, meyve ve baharat ile hazırlanan kış çayları; bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Damak zevkinize göre rengârenk kış çayları hazırlayabilir ve vücudunuzdan toksinleri atmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz. Zencefil, zerdeçal ve Hindistan cevizi yağı ile hem boğazınızı yumuşatabilir hem sıcacık hissedebilirsiniz. Çikolatalı lezzetlerden hoşlanıyorsanız da hiç merak etmeyin, çünkü kakaonun içeriğinde de yüksek antioksidanlar ve bağışıklık sistemine destek veren fenolik bileşikler bulunur. Tarçın, süt, pul biber ve ham kakao kullanarak leziz bir kış çayı hazırlayabilirsiniz. Kış çayı için tek tek malzemeleri bir araya getirmekle uğraşmak istemiyorsanız Lipton Kış Karışımı Dökme Bitki Çayı ile sadece beş dakikada kış çayınızı hazırlayabilir ve afiyetle yudumlayabilirsiniz.

Yoğurt ve kefir tüketmeye özen gösterin

Prebiyotik ve probiyotik açısından zengin olan yoğurt, kefir gibi besinler mikroplara karşı âdeta kalkan görevi görür. Üstelik bu besinler bağırsak florasını güçlendirerek sizi mide ve bağırsak rahatsızlıklarından da korur. Daha önce kefir tüketmediyseniz başlangıçta kokusundan ve tadından rahatsız olabilirsiniz. Bu durumlarda çilekli, böğürtlenli veya orman meyveli kefirlere yönelebilirsiniz.

Yoğurt içinse damak zevkinize göre hareket edebilirsiniz. Nane, kekik ve biraz su kullanarak leziz bir ayran yapabilirsiniz. "Ben ayran yapmakla uğraşamam." diyorsanız da yoğurdu yemeklerinizin yanında kaşık kaşık yiyebilirsiniz.

A vitamini ile savunma sisteminizi güçlendirin

A vitaminin enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliğinin olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle soğuk havalarda bağışıklığın düştüğü zamanlarda vücudumuz son derece kırılgan olabiliyor. İşte bu durumda da A vitamini yardımımıza koşuyor. Aynı zamanda görme sağlığı için de son derece önemli. A vitaminini kolay bir şekilde almak istiyorsanız kahvaltılarınızda yumurtaya yer verebilirsiniz. İster omlet ister haşlama şeklinde yumurta yiyerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Bitkisel kaynaklı beslenmekten hoşlanıyorsanız marul, brokoli, maydanoz, yeşil elma, pırasa ve bezelye gibi besinlerden de faydalanabilirsiniz. Bolca A vitamini barındıran hayvansal kaynaklı tereyağını, böbrek ve karaciğeri de beslenmenize ekleyebilirsiniz.

Sarımsakla yemeklerinizi tatlandırabilirsiniz

Sarımsağın içerisinde bağışıklık sistemini güçlendiren bol miktarda fosfor, potasyum, çinko, A ve C vitamini bulunuyor. Dolayısıyla kış aylarında sarımsak tüketmek oldukça önemli. Her ne kadar kokulu bir besin olmasından dolayı uzak durulsa da yemeklerin içine ekleyerek bu durumu en aza indirebilirsiniz. Özellikle et yemeklerinden veya sulu yemeklerden hoşlanıyorsanız sarımsak tam size göre! Dilerseniz yoğurdun içine de ekleyerek makarna, mantı veya erişte gibi yemeklerinizi taçlandırabilirsiniz. Düşüncesi bile acıktırmaya yetiyor, değil mi?

Vitamin ve takviyelerden yardım alabilirsiniz

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için gün içinde takviye kullanabilirsiniz. Bu takviyelere selenyum, meyan, kurkumin, ekinezya ve propolis örnek olarak verilebilir. Tercihinize göre tablet, macun veya çay formatındaki takviyelerden yardım alarak siz de hastalıklara "Dur!" diyebilirsiniz. Dilerseniz de hap şeklindeki vitaminleri gün içinde kullanarak pratik bir şekilde bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. D, C, A, B6, E, mürver, çinko ve demir; soğuk havalarda size yardım edebilecek vitamin çeşitleri arasında yer alır. Beslenmenize de dikkat ederek bu vitamin ve takviyeleri tüketmeyi alışkanlık hâline getirebilir, bağışıklığınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Eğer birçok vitamin ve mineral içeren bir takviye isterseniz Vitabiotics_Immunace 30 Tablet Multivitamin'i kullanabilirsiniz.

Bol bol su içmeyi unutmayın!

Kış aylarında terleme daha az olduğu için bazen su içmeyi ihmal edebiliyoruz. Halbuki vücudun yenilenmesi ve bağışıklığın desteklenmesi için günde 2,5 ila 3 litre su tüketmek çok önemli. Peki, gün içinde su içmeyi nasıl kendimize hatırlatabiliriz? İşte bazı örnekler:

Telefonunuza her saat başı anımsatıcılar veya alarmlar kurabilirsiniz.

Masa başında sıkça vakit geçiriyorsanız yapışkan kâğıtlardan yardım alabilirsiniz.

Bilgisayarınızın masaüstü arka planında su temalarını içeren görseller kullanabilirsiniz.

Gün boyu yanınızda suluk bulundurabilirsiniz. Özellikle göstergeli mataralar, su içmeyi oldukça kolaylaştırıyor. Siz de içtiğiniz su miktarını zamana göre ayarlamak isterseniz Hydracy Su Şişesi'ni deneyebilirsiniz.

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!