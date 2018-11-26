Soğuk havalarda neden ağrılar artıyor? Gece uyuyamıyorsanız...

Soğuk havalarda ağrı şikâyetleri artan hastaların çoğaldığını söyleyen Çevre Hastanesi doktorlarından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. M. Yavuz Çırpıcı; diz, kalça ve bel ağrılarının, yıllar içerisinde oluşan kireçlenme, çarpma, ters hareketler, şişmanlama ve hareketsiz yaşam nedeniyle arttığına dikkat çekti. Vücudun bütün yükünü taşıyan eklemlerin, kıkırdakları zamanla yıpranıp işlevlerini yerine getiremediğini belirterek şöyle konuştu: “Yıllar içerisinde vurmalar, çarpmalar, ters hareketler, fazla kilo,bilinçsiz yapılan egzersizler, kıkırdaklarda, kas ve bağlarda hasara neden olarak, eklemlerin dejenerasyonuna ve kireçlenmesine neden olur.Soğuk havalarda iyice sertleşen yıpranmış eklemler, gece uykusundan uyandıracak ağrılara neden olabilir. Eklem sağlığında, kemik, kıkırdak gelişiminin önemi kadar, kemiği çevreleyen kas ve yumuşak doku sisteminin de sağlığı önemlidir. Günlük yaşam aktivitelerimizi rutinimiz dışında fazla yaptığımızda, ev işleri sırasında fazlaca eğilip doğrulduğumuzda, merdiveni özellikle ağır bir yük taşırken fazla kullandığımızda, fazla yüründüğünde herkeste ağrı olabilir, ancak ağrı gece uykusundan uyandıracak kadar şiddetliyse ve dinlenmeyle geçmiyorsa bir uzmana o zaman başvurmak gerekir. En çok görülen şikâyetler istirahat edildiği halde geçmeyen ağrı, eklemden aşırı çıtırtı sesi gelmesi veya hareket kısıtlılığıdır. Bu şikâyetlerle gelen hastanın normal bir grafisini çektiğimizde eklemdeki daralma, kıkırdak yüzeylerdeki harabiyet ya da oluşan osteofit dediğimiz kemiksi çıkıntılara göre eklem probleminin derecesi belirlenir. Tedavi seçeneklerimizi, hastanın yaşı, cinsi, hobileri, yaptığı işlere ve eklemin belirlenen harabiyet derecesie göre belirleriz.”

Soğuk havalar kireçlenen eklemleri sertleştiriyor, kışın; boyun, bel, kalça, diz ve ayak bileği ağrıları artıyor. Peki, gündüz yaşam kalitenizi bozan ağrılar, geceleri uykunuzdan uyandırıyor ve dinlemenize rağmen geçmiyor mu?

'KAS VE EKLEMLERİNİZİN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN TAVSİYELER'



Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. M. Yavuz Çırpıcı; beslenmenin yanı sıra, eklem hareket açıklığını arttıran, kas uzunluğunu ve esnekliğini sağlayan egzersizlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek uzun ömürlü kaslar ve eklemler için yapılması gerekenleri sıraladı:

•Her şeyde olduğu gibi kas ve eklemleri kullanmada da bir sınır olmalıdır.

•Mutlaka kas ve kemik yapısına uygun bir spor tercih edilmelidir.

•Kişiye uygun olmayan hareketleri içeren sporlar, gelecekte hiç de karşılaşmak istenilmeyen stres kırığı, kas ve tendon yaralanmaları gibi problemleri beraberinde getirebilir.

•Kas ve eklemleri korumak için Plates ve yüzme tercih edilebilir.

•Eklemleri yıpratmadan günlük on bin adım atılabilir.

•Yere oturma, çömelme, diz çökme gibi pozisyonlarda uzun süre kalınıyorsa eklemler normalden daha fazla aşınabilir.



