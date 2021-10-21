Soğuk havalarda yanından ayrılmayacağınız en iyi yağlı radyatör tavsiyeleri

Ev ısıtma konusunda farklı yöntemler izleniyor. Bu yöntemler arasında genellikle doğal gazlı kalorifer petekleri daha çok tercih ediliyor. Ancak bazen alanın büyüklüğü bazen de petek sayısının az olması gibi etkenler ısınma konusunda beklentileri karşılamıyor. Eğer bu size de tanıdık geldiyse oldukça etkili bir ısıtıcı olan yağlı radyatörler işinize yarayabilir. Yağlı radyatör tavsiyelerini inceledikten sonra tüm modellere internet üzerinden bir tıkla ulaşabilir; detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Yağlı radyatör mü, konvektör ısıtıcı mı?

İncelemeye başlamadan önce aklınıza "Yağlı radyatör mü, konvektör ısıtıcı mı?" sorusu gelebilir. Her iki ısıtıcının da farklı avantajları olmakla birlikte yağlı radyatörlerin çok daha güçlü bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Ayrıca konvektör ısıtıcılara göre daha geç soğuduğu için oda ısısını bir süre daha korur. Üstelik yağlı radyatörler havayı da kurutmuyor. “Yağlı radyatöre yağ eklemek gerekir mi?" diye bir soru da akla gelebilir. Günümüz teknolojisi ile donatılan yağlı radyatörlerin birçoğu uzun yıllar bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanıyor. Ancak olası arıza durumunda teknik servisten yardım almanız en doğru karar olur.

1. Adı gibi performansı da ejderha gücünde: De’Longhi Dragon Yağlı Radyatör

“En iyi yağlı radyatör hangisi?” sorusuna verilebilecek cevaplardan biri De’Longhi Dragon Yağlı Radyatör. Performansı ile gerçekten adının hakkını veriyor. Isıtma konusundaki gücünü arttırılmış baca efektinden alıyor. 10 dilimden oluşan radyatör %25 daha geniş petek yüzeyine sahip. Baca efekti sayesinde soğuk hava petekler tarafından emiliyor ve sıcak hava çıkışı artıyor. 2500 W ısıtma gücü bulunan radyatörün 3 farklı sıcaklık kademesi var. Böylece odanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Saklama koşullarında belli bir sıcaklığın altında yağın donma durumuna karşılık cihaza anti-frost özelliği eklenmiş. Böylece radyatörü uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz.

De’Longhi kalitesi ile tanışmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Düşük seviyelerde ideal ısı gücü: Vigo Yağlı Radyatör

Düşük sıcaklık kademesinde dahi verimli ısıtma performansı gösteren Vigo Yağlı Radyatör ile tanışmaya hazır mısınız? 2500 W gücüyle başarılı bir ısıtma kapasitesine sahip. Cihazın çalışma esnasında yüzey sıcaklığı elle dokunabilecek düzeyde oluyor. Devrilme durumunda oluşabilecek olumsuz etkileri engellemek için tek tarafına tekerlek yerleştirilirken diğer tarafına ise sabit ayak konulmuş. Yan kapakları ile yanma durumuna karşı ek güvenlik önlemi bulunuyor. Yine aynı şekilde alt kapak korumasıyla da ısıtıcı tüp ve elektrik bağlantılarına ulaşımın engellendiğini hatırlatalım.

Dijital kumandalı ile Vigo yağlı radyatöre bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

3. Vintage tasarımlı Ariete Yağlı Radyatör

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Eviniz ısınırken vintage tasarımı ile sizi alıp geçmişe götürecek bir yağlı radyatör modeli için ne dersiniz? Bizce Ariete Yağlı Radyatör’ün yanına bir de Türk sinemasına ait eski filmlerden açarak nostaljik havanın tadını çıkarabilirsiniz. Üstelik hoşa giden pastel yeşil rengi ile ortama farklılık da katar. Lafı fazla uzatmadan biraz da cihazın özelliklerinden bahsetmek iyi olacak gibi. Ürünün 9 dilimli ısıtma yüzeyi ve 3 farklı sıcaklık gücü bulunuyor. Maksimum ısıtma değeri ise 2000 W. Kısa sürede ısınarak odanın istenilen sıcaklığa ulaşmasını sağlar. Farklı odalarda kullanmak isterseniz de taşıma sapıyla pratik bir şekilde taşıyabilirsiniz.

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4. Minimal olsun yer kaplamasın derseniz…

Minimal olsun yer kaplamasın, derseniz sade tasarımı ile ön plana çıkan Luxell Yağlı Radyatör’e mutlaka göz atmalısınız. 11 dilim petekli bir yapıdan oluşan bu cihaz, 2300 W gücünde ısıtma performansına sahip. 3 ayrı sıcaklık kademe seçeneği ile ısıtma gücünü ayarlama imkanı tanıyor. Ayrıca ayarlanabilir termostat özelliği de bulunuyor. Emniyetli kullanım sağlayan bu cihaz devrilmeye ve aşırı ısınmaya karşı koruma sistemi ile donatılmış. Anti Freeze teknolojisi ile de yağın donarak cihaza zarar vermesi engelleniyor.

Ürüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

5. Ek ısıtıcı olarak kullanmak istiyorsanız...

İhtiyaç halinde kullanıma hazır olması için ek bir ısıtıcı mı arıyorsunuz? Orta segment diyebileceğimiz bir ürün önerimiz var size. Öyleyse, Orbegozo Yağlı Radyatör ile tanışmanın vakti geldi. 1500 W gücüne ısıtma gücüne sahip bu cihazın verimli performansıyla hedeflediğiniz sıcaklığı fazlasıyla sağlar. Yüksek hassasiyetli ayarlanabilir termostatı ile radyatörü istediğiniz sıcaklık aralığında tutabilirsiniz. Aşırı ısınmaya karşı sıcaklık şalteri ve kontrol lambası bulunuyor. İşlevselliğinin yanında taşıma sapı ve dört tekerleği sayesinde taşıma konusunda pratik bir kullanımı var. Ayrıca kablo sarma aparatı ile kalabalık görüntü de ortadan kalkıyor.

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6. Beldray Yağlı Radyatör’ün ısısında bebeğiniz mışıl mışıl uyusun...

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Soğuk havalar bebekler için ayrı bir ısınma sistemini gerektirebiliyor. Özellikle bebeğinizin odasını ısıtmak konusunda zorlanıyorsanız o zaman yağlı radyatörler sizin için harika bir fikir olabilir. Belki de karar verdiniz ama cihazların çalışma sesinden dolayı aklınızda soru işaretleri olabilir. Neyse ki Beldray Yağlı Radyatör’le sorular cevabını buluyor. 1500 W ısıtma gücüyle oldukça başarılı bir performans sergileyen cihaz, oldukça sessiz çalışma sistemiyle donatılmış. Böylece bebeğiniz sıcacık ortamda gürültü olmadan mışıl mışıl uyuyabilir. 7 dilimli yüzeyi ve 3 kademeli ısıtma ayarı bulunuyor. Ayrıca ayarlanabilir termostat sayesinde ek olarak ısıtma imkanı da sağlıyor. 360 derece dönebilen tekerlekleri ile kolayca taşıyabilirsiniz.

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7. Hem fonksiyonel hem de estetik...

Klasik beyaz renkli kalorifer peteğine benzer yağlı radyatörler hoşunuza gitmiyor mu? Dert etmeyin, sizin gibi düşünenler için estetik duruşuyla göze hitap eden ısıtıcılar var. En iyi yağlı radyatör markası sayılabilecek firmalardan AEG, gri antrasit renkli şık tasarıma sahip modeliyle beklentinizi karşılayacak. Minimum 600 W, maksimum 1500 W olmak üzere 3 farklı sıcaklık ayarı bulunuyor. Cihaz hızlı bir şekilde ısınırken sıcaklık tüm odaya dağılır. Elbette ki termostat regülatörü de var. Üstelik aşırı ısınma tehlikesine karşı emniyet kontaklı şalteriyle güvenli kullanım imkanı veriyor.

Ürünü satın almak için bu linke tıklayabilirsiniz. Yönlendirici olması açısından AEG Yağlı Radyatör yorumlarını da okuyabilirsiniz.

8. Tam bir fiyat performans ürünü: VESTEL R9000 Yağlı Radyatör

Isıtıcı için ayırabileceğiniz bütçe yüksek miktarlar değilse fiyat performans ürünlerine bakmak doğru bir karar olur. Sizin için tam da konumuza uygun bir seçenek sunmak istiyoruz. Vestel R900 Yağlı Radyatör hesaplı fiyatı ve 2000 W ısıtma gücü ile aradığınız ürün olabilir. Çoğu radyatörde bulunan özellikleri taşıyan cihazın 3 kademeli ısı ayarı var. 9 dilimli petek yüzeyi ile yeterli ısıtma donanımına sahip. Üstelik termostatlı sıcaklık kontrolü de bulunuyor. Oldukça şık duran siyah kontrol panelinden tercihinize göre ısı ayarı yapabilirsiniz. Aşırı ısınma ve devrilme riskine karşı koruma mekanizmasıyla donatıldığını da belirtelim. Artık kararı size bırakıyoruz.

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9. Şömineniz yoksa Goldmaster İklim Yağlı Radyatör var...

Dışarıda kar yağarken şöminenin önüne geçip ısınmak kulağa çok hoş geliyor. Ancak ne yazık ki her evde şömine imkanı olmuyor. Üzülmeyin, şömineniz yoksa Goldmaster İklim Yağlı Radyatör’le aynı sıcaklığı hissedebilirsiniz. Üstelik ateş yakma gibi bir derdiniz de yok. Düğmeyi çevirdiniz mi gerisi keyfini çıkarmaya bakar. Cihaz 2900 W ısıtma gücü ile tam bir canavar! Biz demiyoruz, Goldmaster Yağlı Radyatörü kullananlar söylüyor. 11 dilimli petek yapısıyla odanın tümüne ısı kolayca yayılır. Ayrıca diğer yağlı radyatörlerden farklı olarak 400 W turbo fan özelliği var. Böylece oda içinde gereken hava akışı sağlanmış oluyor.

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10. Arçelik kalitesiyle tanışın...

Başarılı yağlı radyatör markaları listesine ekleyebileceğimiz firmalardan biri de elbette ki Arçelik. Elektronik aletlerdeki başarısı çoğumuz tarafından biliniyor. 9 dilimli Arçelik Arı Yağlı Radyatör kalitesinden memnuniyet duyacağınızı düşündüğümüz modellerden biri. 2000 W güç kapasitesi, 3 kademeli ısıtma ayarı ve otomatik termostat özelliği bulunuyor. Işıklı ikaz lambası sayesinde riskli durumları fark etmenizi sağlar. Olası devrilme durumunda ise cihaz kapanarak kendini korumaya alır. Aynı zamanda ısıya dayanıklı kaplama sistemi ile ek güvenlik önlemi de unutulmamış.

Arçelik kalitesiyle tanışmak isterseniz sizi buraya alalım.

11. Hem ısıtın hem kurutun...

Bazı yağlı radyatörlerin ısıtma dışında farklı işlevleri de olabiliyor. Bunun güzel bir örneği olarak Fakir Turbo Plus Yağlı Radyatör’ü verebiliriz. Arka panelde yer alan elbise askılıklı nemlendirici aparatı sayesinde bir yandan ısınırken diğer bir yandan da kıyafetlerinizi kurutabilirsiniz. Maksimum 2400 W ısıtma gücü ile kısa sürede ısınır ve odanın her yerine sıcaklık dağılır. 9 dilimli petek yapısından oluşan cihaza, ısı termostat özelliği de eklenmiş. Elbette güvenli kullanım için koruma mekanizması da unutulmamış. Devrilme durumunda devre kesici sistem cihazın çalışmasını durur ve böylece çıkabilecek yangın tehlikesini engellemiş olur.

Turbo fan özelliği bulunan Fakir Yağlı Radyatör'ü incelemek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

12. Çevre dostu bir yağlı radyatör arıyorsanız fazla uzağa gitmeyin...

Alışveriş yaparken doğamızı korumak için seçici davranmak da fayda var. Siz de çevre dostu bir ısıtıcı cihaz arıyorsanız fazla uzağa gitmeyin. Çünkü sizi çevre dostu yağlı radyatör markalarından biri olan Raks’ın ısıtıcısı ile tanıştırmak istiyoruz. Çevre dostu yağ kullanan Raks Çesme Yağlı Radyatör’ü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu cihaz hem ısı hem de enerji yönünden tasarruflu kullanım bir sunuyor. 2300w performans gücü ile ortalama 16 - 20 m² bir alanı rahatlıkla ısıtıyor. Dilediğiniz ortamda kullanabileceğiniz bu yağlı radyatöre ihtiyaç duymadığınız anlarda kablo saklama bölmesi sayesinde düzenli görüntüyle bir köşede depolayabilirsiniz.

Modern ve şık görünümüyle göz dolduran bu ürünü satın almak için linke göz atabilirsiniz.

13. Kömürlü sobaların sıcaklığını özleyenler için...

Doğalgazlı ısınma sisteminin yaygın olmadığı zamanlarda kömürlü soba ana ısıtıcılardan biriydi. Sonralardan doğalgaz yaygınlaşsa da sobanın verdiği güçlü sıcaklığı tam olarak hissettiremiyor. İşte, özlediğiniz bu sıcaklığı 3000 W gücünde ısıtma kapasitesine sahip Arzum Primus Yağlı Radyatör’de bulabilirsiniz. Tabii ki benzer yanı sıcaklık konusu. Yoksa pratikliği ve kullanım kolaylığı gibi pek çok artısı var. Peki, nedir artıları? 5 kademeli sıcaklık ayarı ve ayarlanabilir termostatı sayesinde kontrol sizde. İster arttırın, ister azaltın; keyfiniz bilir. 11 dilimden oluşan bu yağlı radyatörde, soba gibi elinizin yanma gibi bir durumu da yok elbette. Aynı zamanda turbo fan özelliği ile oda içinde hava akışına yardımcı oluyor. Belki bahsetmeye gerek yok ama yine de hatırlatalım; aşırı ısınma ve devrilme riski karşısında emniyet sistemi bulunuyor.

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14. Drexon Mini Yağlı Radyatör’le iş yerinizi ısıtın...



Ofisiniz için ideal boyutlarda bir yağlı radyatör arayışında mısınız? Öyleyse bize kulak verin. Drexon Mini Yağlı Radyatör kompakt ve minimal tasarımı ile tam da ofisinize uygun bir ısıtıcı olabilir. Sağlam ve güvenilir yönüyle tanınan Drexon radyatörleri bu model de dahil olmak üzere beklentinizi fazlasıyla karşılar. Küçük alanları ısıtma konusunda oldukça başarılı olan bu radyatör 850 W ısıtma gücüne sahip. Tehlike anlarında otomatik kapanma sistemi, ışık şalteri ve termostat özelliği var. İşlevselliğinin yanında taşıma sapı sayesinde pratik bir şekilde taşıyabilirsiniz. Drexon Yağlı Radyatör’ü sadece iş yerinizde değil; garaj, bodrum veya kiler gibi tüm küçük alanları ısıtmak için de kullanabilirsiniz.

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