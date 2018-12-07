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Soğuk havaların en büyük kabusu! reyno (raynaud) fenomeni

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.12.2018 11:31 | Son Güncelleme

Soğuk havalarda el ve ayak parmakları mor ya da mavi renge dönen kişilerde halk arasında ilk olarak kansızlık olduğu düşüncesi ortaya çıkıyor. Ancak gerçek çok farklı. Reyno Fenomeni olarak adlandırılan bir hastalıktan dolayı ortaya çıkan renk değişimi aslında atardamar sistemiyle ilgili bir problemden kaynaklanıyor.

Reyno Fenomeni organik bir sorun olmamakla birlikte fizyolojik tepkilerin aşırı halde gözlenmesi ile ortaya çıkıyor. El ve ayak parmak uçlarındaki damarlar soğuk hava etkisiyle büzüşüyor. Bu durum da damarlardaki kan akımını azaltıyor ve ellerle ayaklarda üşüme olarak hissediliyor. İşte detaylar...

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soğuk havaya maruz kalındığı zamanlar ortaya çıkan Reyno Fenomeni, el ve ayak parmaklarının özellikle uç kısımlarında mavi, mor renk değişikliğine yol açıyor.
Reyno Fenomeni, esas olarak atardamar sistemi ile ilgili bir hastalık olarak öne çıkıyor. Hastalıkta organik bir sorun olmamakla birlikte fonksiyonel sorunlar mevcutken fizyolojik tepkilerin aşırı halde görülmesi söz konusu.
Normalde soğuk havalarda el ve ayak parmak uçlarındaki damarlar, düşük ısının etkisi ile büzüşüyor ve bu durum fizyolojik olarak damarlardaki kan akımını azaltıyor. Kişiler bu durumu, ellerde ve ayaklarda üşüme olarak hissediyor.
Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk hastalığın belirtisi ile ilgili şunların altını çiziyor: “Reyno Fenomeninde görülen el ve ayak üşümesi normalden uzun ve şiddetlidir. Bu da el ve ayak parmaklarına oksijenlenmiş kanın uzun süre ulaşmamasına ve parmak uçlarında üşüme ile birlikte morarma meydana gelmesine neden olur. Hastalık, el ve ayak parmak uçları haricinde de kendini belli edebilir ve kulak kepçesi, burun, yüz, diz, meme uçları da etkilenebilir.
Nadiren tüm kol ve bacakta da bulgular görülebilir. Parmaklarda renk değişiminin yanı sıra iğnelenme, uyuşma, ağrı olabilir. Eğer damarların daralma dönemi uzun sürerse dokular için tehlikeli bir süreç ortaya çıkabilir. Stres durumlarında da tetiklenebilen bu hastalığın en belirgin nedeni soğuk hava olduğu için hastaların şikayetleri ve doktora başvuruları kış aylarında belirginleşmektedir.”
Reyno Fenomeninin en sık genç kadınlarda görüldüğünü belirten Dr. Cem Arıtürk, “Başka bir hastalığa bağlı olmadan görülebilmekle birlikte (Primer Reyno) diğer hastalıklara ikincil olarak da ortaya çıkabilmektedir (Sekonder Reyno). Primer Reyno fenomeninde genetik geçiş ve ailesel faktörler önemlidir. Sekonder Reyno Fenomeninde ise pek çok hastalık altta yatan faktör olarak karşımıza çıkabilmektedir. Reyno Fenomeni bazı romatolojik hastalıklara eşlik etme potansiyeli çok olan bir hastalık olduğu için mutlaka Sjogren Sendromu, skleroderme, SLE, antifosfolipid sendromu gibi sistemik romatolojik hastalıklar açısından uyanık olmak ve gerekli muayene ve tetkik yöntemleri ile tarama yapmak gerekmektedir” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
soğuk reyno fenomeni Raynaud

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