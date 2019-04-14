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Soğuk havaya aldırış etmeden kulaç atıp yüzdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 18:40 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Kozlu sahilinde 69 yaşındaki bir kişi soğuk havaya meydan okuyarak denize girdi.Kamil Aydın isimli şahıs, soğuk havaya rağmen saatlerce yüzerek kulaç atıp denizin keyfine çıkardı.

Zonguldak’ta Kozlu sahilinde 69 yaşındaki bir kişi soğuk havaya meydan okuyarak denize girdi.
Kamil Aydın isimli şahıs, soğuk havaya rağmen saatlerce yüzerek kulaç atıp denizin keyfine çıkardı. Çevredeki vatandaşlar da Kamil Aydın’ın denizdeki keyfini şaşkın bakışlar altında izleyerek sosyal medya paylaştı.
Kamil Aydın, ”Deniz çok güzel. Havanın soğuk olması benim denize girmemi etkilemiyor. Benim için deniz sezonu açılmıştır. Fırsat buldukça Kozlu’ya gelip denize giriyorum" dedi.

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