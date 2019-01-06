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Soğuk havaya rağmen denize atılan haç için yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 16:31 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre Hz.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre Hz. İsa'nın doğumu ile vaftiz edilişini kutlamak amacıyla düzenlenen denizden haç çıkarma töreni, Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Rumlar soğuk havaya aldırış etmeden denize atılan haçı almak için birbirleriyle yarıştı. Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre Hz. İsa'nın doğumu ile vaftiz edilişini kutlamak için yapılan etkinliklerde, ilk olarak Basmane'deki Aziz Vokolos Kilisesi'nde dini ayin yapıldı. Ayinden sonra Rumlar, Gündoğdu Meydanı'na geçti. Denizden haç çıkarma töreni için İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, Rum Ortodoks Cemaati Başkanı ve İzmir Rum Kültür ve Düşünce Derneği Başkanı Yargo Teodoridis, İzmir Yunanistan Başkonsolosu Arguyro Papoulia ve Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş da hazır bulundu. Rum Ortodoks Cemaati mensuplarının katıldığı törende, dualardan sonra İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, haçı denize attı. Rumlar da ardında soğuk havaya aldırış etmeden girdikleri denizde, haç kapmak için birbirileriyle yarıştı. Haçı kapan Rumlar hep birlikte denizden çıkarak haçı, İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras'a teslim etti. Daha sonra ise cemaat üyeleri denizden çıkarılan haçı öpüp kutsadı. İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, haçı denize attığı sırada denizde ölen göçmenler için dua ettiğini belirterek, "Tanrıya bütün dünyaya barışın gelmesi için dua ettim. Tanrıdan tüm dünyadaki insanları kutsamasını diledik. Hepinize iyi yıllar diliyorum" dedi. Rum Ortodoks Cemaati Başkanı ve İzmir Rum Kültür ve Düşünce Derneği Başkanı Yargo Teodoridis ise "Bu töreni icra etmemizde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İzmir Valimiz, il ve ilçe belediyemize teşekkür ediyorum. Biz bugün iki yıl önce terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin için de dua ettik. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi. Öte yandan Rumların düzenlediği denizden haç çıkarma törenini Kordon'daki vatandaşlar ilgiyle takip etti. Tören sırasında deniz polisi de sahil şeridinde güvenlik önlemi aldı.

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