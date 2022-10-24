Soğuk kış aylarında sizi sıcacık tutacak en iyi konvektör ısıtıcı modelleri

Doğal konveksiyon yoluyla çalışan konvektör ısıtıcılar, havaların soğumasıyla en çok aranan ürünlerden biri. Üzerinde yer alan termostatlar sayesinde otomatik olarak açılıp kapanabilen bu cihazlar, şık yapısı ve sade tasarımlarıyla ev dekorlarına da çok yakışıyor. Eğer konvektör ısıtıcıya ihtiyacınız varsa sizin için seçtiğimiz modellere göz atabilirsiniz. İşte detaylar!

Konvektör ısıtıcı ne demek ve konvektör ısıtıcı nasıl çalışır?

Birçok kişi, "Konvektör ısıtıcı nedir?" diye merak ediyor. Soğuk havanın bir rezistans yardımıyla ısıtılması ve doğal yollardan odaya dağılması yöntemi üzerine çalışan bu ısıtıcılar, pratik olduğu için sıklıkla tercih ediliyor. Yeterli sıcaklığa ulaşınca konvektörün üst bölmesinden oluşan ısı, odaya dağılıyor. Bu hareket sayesinde soğuktan sıcağa doğru bir hava sirkülasyonu sağlanıyor.

1. Yüksek kalitesiyle öne çıkan: Bosch Elektrikli Konvektör Isıtıcı HC 4000-25

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Yüksek kaliteli konvektör ısıtıcı arayanlar için ideal bir seçenek olan Bosch Elektrikli Konvektör Isıtıcı HC 4000-25; uzun ömürlü kullanım sunan ürünler arasında yer alır. Entegre ısıtma çubuğu ve yüksek kaliteli konvektör içeren model, 2500 Watt güce sahip. Ayrıca LED göstergeli paneli sayesinde bütünleşmiş sıcaklık kontrolü sağlayan cihaz, kolay kullanımıyla dikkat çekiyor. Cihazın enerji tasarruflu modları elektrik faturasının düşmesine yardımcı oluyor. Haftalık programları kurarak ne zaman açık kalacağını belirlemek mümkün olduğu gibi açık pencere algılama özelliğiyle enerji israfının önüne geçiyor.

2. Isınmanın en sağlıklı yolu: Vigo I 2500 Watt Dijital Elektrikli Panel Konvektör Isıtıcı

Evinde dâhilî bir ısıtma sistemi bulunmayan kişilerin merak ettiği ürünlerden biri, konvektör ısıtıcılar. Vigo I 2500 Watt Dijital Elektrikli Panel Konvektör Isıtıcı, benzerlerine oranla fazla olan yüzey alanı sayesinde verimli bir ısı dağılımı sağlar. İnfrared ürünlerden farklı olarak ışıkla değil, konveksiyon yoluyla ısı dağılımı yapar. Odanın içindeki havayı da ısıttığı için daha kalıcı ve verimli bir ısınma yöntemi sunar. Bu sebeple kapalı alanlarda kullanıma uygun olan konvektör ısıtıcı, sağlıklı ve güvenilir ısınmanın yollarından biri. Kaliteli bir konvektör ısıtıcı arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

3. Zarif tasarımıyla: Kumtel HC-2930 Konvektör

Kumtel HC-2930 Konvektör; ince zarif gövde tasarımı ve yüksek ısı kontrol sistemiyle sıklıkla tercih ediliyor. Doğal yollarla ortamı ısıtan bu ürün, oda içinde eşit bir ısı dağılımı sağlar. Aynı zamanda zahmetsiz, pratik ve kullanışlı olmasıyla kullananların beğenisini kazanır. Fan bulundurmayan cihaz, gürültü yapmadan çalışır. Duvara monte edildiği takdirde yer kaplamayan ürün, evinizin dekoruyla uyum sağlar. Hızlı ve rahat olması sayesinde çocuklu evler için de son derece uygun. Hem uygun fiyatlı hem etkili bir konvektör ısıtıcı arayanlar, bu ürüne göz atabilir.

4. Siyah rengiyle çok şık: Luxell Hc 2947 Konvektör Konveksiyonel Elektrikli Isıtıcı

Siyah rengi ile evinize çok yakışacak Luxell Hc 2947 Konvektör Konveksiyonel Elektrikli Isıtıcı, hafif yapısı ve kolay taşınan bir yapıya sahip. 2500 Watt ısıtma gücüne ulaşabilen ısıtıcı, duvara monte olarak kullanılabildiği gibi ayakları üzerinde portatif bir ürün olarak da çalışabilir. Zarif bir tasarıma sahip olmasının yanında verimli çalışmasıyla sevilen ısıtıcı modelleri arasında yer alır. Ürün, hava sıcaklığı istenilen seviyeye yaklaştıkça çalışma performansını düşürür. Bu nedenle konvektör ısıtıcının elektrik tüketimi, rakip modellere nazaran %30'a varan bir tasarruf sağlar.

5. Ultra kompakt tasarım: DeLonghi HSX 2320 Slim Style Konvektörü Mobile

En iyi konvektör ısıtıcı markası seçenekleri arasında bulunan DeLonghi tarafından üretilmiş HSX 2320 Slim Style Konvektörü Mobile, taşınabilir bir yapı sergiler. Bu sayede ev içinde istenilen odada kullanılabilir ve yeri değiştirilebilir. Elektrik enerjisi ve doğal konveksiyon yöntemini kullanarak ısıtan cihaz, dokuz mm kalınlıklı ekstra ince bir tasarım ile üretilmiş. Üç farklı performans seviyesinde tasarlandığı için düşükten yükseğe 800, 1200 ve 2000 Watt gücünde çalışabilir. İstenilen sıcaklığa gelince otomatik duran ürün, elektrikten tasarruf eder.

6. Isınmanın yeni biçimi: Magnotto Elektrikli Isıtıcı Konvektör Isıtıcı

Magnotto Elektrikli Isıtıcı Konvektör Isıtıcı, sağlıklı ve etkili ısınma için tercih edilebilecek güvenilir bir seçenekler arasında. Üç farklı güç modu bulunan ürün, ayarlanabilir termostatı sayesinde oda sıcaklığına göre kendini durdurup tekrar başlatabilir. Cihazın emniyet sistemi ve aşırı ısınma koruma özelliği gibi güvenli bir ısınma tekniği arayanlara hitap eden yanları da mevcut. "En iyi konvektör ısıtıcı hangisi?" diye merak eden kişilere önerilebilecek bu ürünü detaylıca inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

7. En iyi konvektör ısıtıcılardan biri: Beko Bk M Yağsız Konvektör

Beko Bk M Yağsız Konvektör, termostatlı yapısıyla beğenilen ürünler arasında yer alır. 80 santimetre genişliğe ve 41,3 santimetre yüksekliğe sahip ürün, sadece 11,2 santimetre kalınlığı ile evinizde fazla yer tutmaz. Bulunduğu ortamdaki soğuk havayı aşağıdan alıp rezistans ile ısıtarak yukarıdan veren ürün, doğal konveksiyon yöntemiyle çalıştığı için sağlıklı bir ortam oluşturur. Emniyet sistemi sayesinde olası devrilme gibi kazalardan korunduğu gibi aşırı ısınma gibi sorunların da önüne geçer.

8. Güçlü rezistans ve elektronik termostat teknolojisi: Nobo Yeni Compact Serisi 2400 Watt Isıtıcı

Nobo Yeni Compact Serisi 2400 Watt Isıtıcı, hemen her türlü kapalı alanı anında ısıtabilen cihazlar arasında yer alır. Haftalık olarak programlanabilen ve otomatik olarak çalışan ürün, elektronik termostat teknolojisi sayesinde istenilen sıcaklığa ulaşınca otomatik olarak kapanır ve enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca dünyanın kabul ettiği LOT 20 enerji verimlilik yasalarına uygun olarak üretilmiş. Sade ve hoş tasarlanmış ürünü, evinizde hiç dikkat çekmeyecek şekilde bir köşeye konumlandırabilir; sağlıklı ve verimli ısınmanın keyfini çıkarabilirsiniz. En iyi konvektör ısıtıcı markasından biri olan Nobo'nun bu ürününe göz atmanızda fayda var.

9. Tekerlekli dizaynı sayesinde kolay taşıma imkânı: Vestel K 700 Se 2000 W Konvektör Isıtıcı

Vestel K 700 Se 2000 W Konvektör Isıtıcı, dört tekerlekli tasarımı sayesinde ev ve ofis içinde her odaya rahat bir şekilde taşınabilir. Şık ve sade görünümü ile her türlü ev dekoruna çok yakışır. Termostatlı sıcaklık kontrolü teknolojisi kullanarak enerji tasarrufu sağlayan ürün, hem devrilme hem aşırı ısınma emniyeti sunar. Bu sayede evinizde güvenilir ısıtmanın kapılarını aralar. Konvektör ısıtıcı yorumlarına bakıldığında olumlu dönüşleriyle dikkat çeken cihaz, kolay ve pratik ısınmanın en etkili araçlarından biri.

10. Geniş alanlar için ideal: Nobo 2000 Watt Panel Isıtıcı

Geniş alanlarda kullanıma uygun olan Nobo 2000 Watt Panel Isıtıcı, 132,5 santimetre uzunluğuyla 20 metrekareye kadar olan alanları rahatlıkla ısıtabilir. Şık ve sade bir şekilde tasarlanmış cihaz, bulunduğu alanda dikkat çekmeden kullanılabilir. Duvara monte edildiği takdirde dekorasyonun bir parçası gibi görünür. Doğal konveksiyon yöntemiyle çalışan ürün, bu sayede havadaki nemi azaltmadığı gibi oksijenle de etkileşime girmez. Bu teknik, klimanın neden olduğu gibi baş ağrısı problemlerine yol açmaz. Kaliteli malzemesiyle uzun ömürlü bir kullanım sunan cihaz, doğal ve sağlıklı ısınmanıza yardımcı olur.

11. Sade, şık ve kullanışlı: Arçelik Ark 2000 Bm Beyaz Konvektör Isıtıcı

Arçelik Ark 2000 Bm Beyaz Konvektör Isıtıcı, sade tasarımının yanında hoş bir görünüme sahip. Ev içinde ekstra ısınma ihtiyacı olan odalara kolayca taşınan cihaz, dört tekerlekli tasarımı sayesinde rahat bir şekilde hareket ettirilir. Hava akımıyla konveksiyon yolunu kullanarak ısınma sağlar. Sadece nesneleri değil, evin içindeki havayı da ısıttığı için daha kalıcı bir ısınma sunar. Oda içinde yer alan soğuk hava, konvektörün alt kısmından girerek ısınır ve oda içerisine dağılır. Böylece zamanla oda içinde her noktada eşit bir sıcaklık elde etmek mümkün.

12. Odanın sıcaklığını sabit tutmak isteyenler için: Vigo I 2500 Watt Kumandalı Konvektör

Kapalı alanların sıcaklığını sabit tutmak için kullanılabilecek Vigo I 2500 Watt Kumandalı Konvektör, etkili yapısı sayesinde en iyi ürünlerden biri. Ürünün özel tasarımlı yapısı, istenilen sıcaklığa çabucak ulaşmasını sağlar. Cihazın geliştirilen konvektör alanı sayesinde oluşturduğu ısı, bulunduğu odaya eşit bir şekilde dağılır. Küçük boyutlara sahip ürün, özellikle farklı tekniklerle ısıtılan alanların sıcaklığını sabit tutmak için veya küçük boyutlu odaları ısıtmak için kullanılabilir. Aynı zamanda kolay taşınır ve yer kaplamaz.

13. Üç kademeli etkili ısıtma performansı: Delonghi Konvektör Isıtıcı

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Maksimum 2000 minimum 700 Watt gücünde çalışabilen Delonghi Konvektör Isıtıcı, etkili ısınma araçlarından biri. 60 metreküp genişliğinde odalarda verimli bir şekilde kullanılabilir. Ürün, oda termostatı sayesinde istenilen sıcaklığa geldiği anda kendini kapatır. Doğal konveksiyonlu ısıtıcı olarak geçen bu cihazın en iyi özelliği, kolay taşınması. Bu sayede elektrik olan her türlü alanda rahatlıkla kullanılır. Güvenlik termostatı bulunan cihaz, tehlikeli bir durum olduğu takdirde elektriği keserek kendini korumaya alır. Şık görünümüyle her türlü dekorasyona kolaylıkla uyum sağlar.

14. Salınımlı ısıtma teknolojisi: Taşınabilir Elektrikli Fan Isıtıcı

Geniş açılı ısıtma sağlayan Taşınabilir Elektrikli Fan Isıtıcı; otomatik salınımlı özelliği sayesinde geniş bir alanı kolaylıkla ısıtabilir. Kompakt ve küçük tasarımı sayesinde istenilen her yere taşınabilen ürün, kalitesiyle kendinden söz ettirir. Üç kademeli ısıtma seviyesi bulunan cihaz, aynı zamanda süre ayarı sayesinde pratik kullanıma sahip. Üzerindeki LED ekran aracılığıyla cihazın bulunduğu odanın sıcaklığını kolayca ölçmek mümkün. Ayrıca ürünün güvenli ısınma için otomatik kapanma ve aşırı ısınma koruması mevcut.

15. Taşıması ve saklaması çok kolay kompakt tasarım: Elektrikli Isıtıcı 2000 Watt W2K Mobil Isıtıcı Mobil Konvektör

Elektrikli Isıtıcı 2000 Watt W2K Mobil Isıtıcı Mobil Konvektör, beyaz taşıma sapıyla rahat bir şekilde hareket ettirilir. Aynı zamanda yaz aylarında kompakt tasarımı sayesinde kolaylıkla muhafaza edilebilir. Termostatlı ve aşırı ısınma koruması olan cihaz, hem güvenilir ısınma sağlar hem enerji tasarrufu yapar. En düşük ayarda 750 Watt güç ile çalışabilen ürün, maksimum seviyede 2000 Watt güce kadar çıkabilir. İster oturma odası ister yatak odası için kullanabileceğiniz konvektör, sağlıklı ısıtma tekniği sayesinde her alanda rahatlıkla tercih edilebilir. Detaylı bir inceleme yaptıktan sonra bu ürüne evinizde yer açmaya ne dersiniz?