Soğuk kış günlerinde bir türlü ısınamayanların mutlaka edinmesi gereken ürünler

Soğuk kış günlerinde bir türlü ısınamayanlardan biriyseniz özellikle yağmurlu, kasvetli ya da yoğun karlı havalar sizin için epey zorlayıcı olabilir. Üstelik böyle zamanlarda evde battaniyeye sarılarak veya peteklere sırtınızı yaslayarak ısınmanız her zaman mümkün değil. İş, okul ve sosyal hayat derken o soğukla muhakkak yüzleşmeniz gerek. Neyse ki gününüzü güzelleştirecek küçük ve işlevsel ürünlerle soğuk havadan daha az etkilenebilirsiniz. Nasıl mı? Buyurun birlikte bakalım.

1. Ofiste ayakları üşüyenler burada mı?



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Sabah erken saatlerde soğuğa maruz kalarak işe gidiyorsanız ve ayaklarınızı ısıtmadan güne başlamanız mümkün olmuyorsa bu ürün tam size göre! Ergonomik tasarımı sayesinde az yer kaplayan ve size konfor sunan bu ürün, en fazla on dakika içinde ideal yüzey sıcaklığına ulaşıyor. Ayaklarınızı güvenle koyabileceğiniz ürünün aşırı ısınma durumunda sesli uyarı sitemi devreye giriyor. Üstelik kumanda kontrol paneli ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Evde, ofiste ya da istediğiniz herhangi bir yerde kolaylıkla kullanılabiliyor.

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2. Evinizde alttan ısıtma etkisi yaratmak ister misiniz?

Evinizin soğuğundan şikayetçiyseniz çözümünüz bu üründe saklı olabilir! Elektrikli halı altı ısıtıcısı sayesinde evinizde sıcacık zeminler yaratabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, halınızın altına bu ürünü sererek bir elektrik kaynağına bağlamak. Isıtıcı bakır tellerin koruyucu emaye kaplaması sayesinde güvenli bir şekilde ısınabilirsiniz. Bir saatte 900 watt elektrik harcayan bu ürünle doğal gaz faturanızı azaltmanız da mümkün. Altı metrekarelik halıların altına serebileceğiniz ısıtıcıyı severek kullanacağınıza eminiz. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Güvenliğiniz için bu ürünü ıslak ve nemli bölgelerde bulundurmamalısınız!

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3. Hem elleriniz hem kalbiniz ısınsın!

Bu minnoş ürünle daha önce tanışmış mıydınız? Aramızda tanışanlar varsa ne kadar işlevsel bir ürün olduğunu mutlaka biliyordur ancak daha önce tanışmayanlar için onu tanıtalım. Kedi kulaklı bu ürün, hem ellerinizi ısıtıyor hem telefonunuzu şarj edebilen USB girişli bir powerbank görevi görüyor. Küçük boyutlu olduğu için kolayca taşıma imkanı sunuyor. Yaklaşık sekiz saniye gibi kısa bir sürede ısınan ürünün dört farklı sıcaklık ayarı bulunuyor. Bu ürün sayesinde bir taraftan elinizi ısıtırken diğer taraftan telefonunuzu şarj edebilirsiniz.

Sıcacık ve sevgi dolu bir kış için bu ürüne tıklamayı unutmayın!

4. Sadece size odaklanan bir ısıtıcıya ne dersiniz?

Korunaklı ısıtıcıları daha güvenli buluyorsanız veya etrafına çok ısı dağıtmayan bir ürüne ihtiyacınız varsa sizi buraya alalım. İster evde ister ofiste, paravanlı bir alanda ayaklarınızı ve bacaklarınızı ısıtacak bu ürün; bir tıkla size gelebilir. Masa altı elektrikli ısıtıcının üç farklı ısıtma ayarı ve üç saatlik zamanlaması ile konforlu bir ısınma deneyimi yaşayabilirsiniz. Kenarında yer alan kontrol paneli ile sıcaklığı ayarlayabilir, üründen maksimum verimlilikle faydalanabilirsiniz. Ayrıca koruma pedi sayesinde dışarıdan gelebilecek soğuk hava akımlarını da önleyebilirsiniz. Ürünü açık unuttuğunuzdan şüphelenmenize de hiç gerek yok! Uyarı sistemi sayesinde her şeyi kontrol edebilirsiniz.

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5. Isıtıcı terlik mi? Hem de kedili!

Sizi bilemiyoruz ama biz bu ürüne kalbimizi bıraktık desek yeri! Hem ısıtan hem yüzümüzde bir tebessüm uyandıran bu harika ürünü denemek ister misiniz? Kendisi bir ısıtıcı terlik. Daha önce duymamış olabilirsiniz ama evet, böyle bir şey var! Arka tarafta bulunan kablosu ile bir elektrik kaynağına bağlayın, ayaklarınızı içine yerleştirin ve arkanıza yaslanıp sıcacık bir günün keyfini çıkarın! Isıtıcıyı powerbank, güç adaptörü, bilgisayar veya diğer USB cihazlarına da bağlayabilirsiniz. Seyahatlerde yanınızda götürebilir, ister evinizde ister ofisinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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6. Sıcacık ve yumuşacık ayaklar!

Ayak ısıtıcı terlik fikrini beğendiyseniz sizin için bir alternatif daha var. Isınmak için Ugg marka botları andıran bu terlikleri de tercih edebilirsiniz. İçi ve dışı pelüş olan bu ürünü herhangi bir güç kaynağına takarak çalıştırabilirsiniz. Yalıtım özelliği sayesinde üzerinde durduğu yüzeylere zarar vermeyen bu ürünü yatağınızda, koltuğunuzda, laminant veya parke gibi yüzeylerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Soğuk kış günlerinde kitap okuma veya film izleme keyfinize eşlik edebilecek bu ürün, ısıyı uzun süre muhafaza eder ve sizi soğuktan korur.

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. Elleri ısıtmayı unutmayalım!

Bu küçük kalp şeklindeki ısıtıcılar sayesinde kış aylarını elleriniz üşümeden geçirebilirsiniz. Evde, işte, sokakta ve gittiğiniz her yerde bu ürünü yanınızda taşıyabilirsiniz. Herhangi bir güç kaynağına bağlı olmadan çalışabilen bu ürün için yapmanız gereken tek şey, ısıtıcı noktayı aktif hale getirmek. Bu aşamadan sonra içindeki jel yapısıyla uzun süre sıcaklığını korur. Açık hava etkinliklerinde, doğa yürüyüşlerinde ve kamplarda pratik bir kullanım sunar. Üstelik sevdikleriniz için de harika bir hediye fikri olabilir!

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8. Geleneksel ve etkili bir yöntem: Sıcak su torbası!

Geleneksel bir yöntem olan sıcak su torbalarının ısıtma gücünü ve rahatlığını herkes biliyor. Ancak kimi zaman sıcak suyun aşırı doldurulmasından veya torbanın dış yüzeyinin fazlaca ısınmasından kaynaklanan sorunlar yaşanabiliyor. Hediyesepeti Yılbaşı Hediyesi Mottolu Sıcak Su Torbası, işte tam da bu sorunlara bir çözüm sunarak sıcak su torbasını rahatlıkla kullanmanıza yardımcı oluyor. Dışındaki kılıf sayesinde aşırı ısınmayı önleyerek olumsuz etkilerin önüne geçiyor. Yumuşak ve pamuksu yüzeyi ile sizlere sıcacık bir alan sunuyor. Dilerseniz ona sarılıp uyuyabilirsiniz bile! Ama unutmamanız gereken önemli bir nokta var: Sıcak su torbasının içine maksimum 50 derece su koymanız gerekiyor.

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9. Ayak ısıtıcı pedlerle hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz!

Sıradaki ürünümüz, uyurken ayaklarını ısıtmakta zorlananlar için geliyor! Sadece güç kaynağına takarak kolayca kullanabileceğiniz ayak ısıtıcı pedler, kış günleri için bulunmaz bir nimet! Ürünü USB girişi sayesinde ister bilgisayara ister powerbank gibi cihazlara bağlayarak istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Düz ve yer kaplamayan yapısı sayesinde yatağınıza koyabilir, uyku öncesi sıcak ve konforlu bir ortam yaratabilirsiniz. Üstelik tek bir ürünle iki ayağınızı da ısıtabilirsiniz. Kolayca çıkarılabilir kılıfı sayesinde bu ısıtıcı pedi kolayca yıkayabilirsiniz.

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10. Giyilebilir battaniyeye ne dersiniz?



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Giyilebilir teknolojiler, sonunda üşüme sorununa da bir çözüm buldu! Artık battaniyelere sarılıp orayı burayı kapatmaya çalışmanıza gerek yok. Fermuarlı ve giyilebilir elektrikli battaniye sayesinde konforlu bir şekilde ısınabilirsiniz. Yumuşak dokusu ve kolay kullanımı ile tüm kıyafetlerinizin üzerine giyebilir, ürünü dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Üç farklı sıcaklık modu bulunan battaniyeyi dilediğiniz seviyeye ayarlayabilirsiniz. Isıtma korumasına ve yalıtımlı kumaşa sahip olduğu için ısıtıcıyı endişe etmeden kullanabilirsiniz.

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