HABER
  4. Soğuk kış günlerinde doğal antibiyotikler revaçta

Soğuk kış günlerinde doğal antibiyotikler revaçta

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de etkili olan soğuk ve yağışlı havada özellikle grip salgınları ile soğuk algınlığı vakaları artıyor.

Soğuk kış günlerinde doğal antibiyotikler revaçta

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de etkili olan soğuk ve yağışlı havada özellikle grip salgınları ile soğuk algınlığı vakaları artıyor. Hastalıktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar ise çareyi doğal antibiyotik olarak bilinen taze sıkılmış meyve sularında buluyor.
Gaziantep’te günlerdir etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle hastalıkların artması vatandaşları doğal antibiyotiklere yönlendirdi. Özellikle gribe ve soğuk algınlığına karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar vücut direncini arttırmak ve vitamin takviyesi yapmak için taze sıkılmış meyve sularına ilgi gösteriyor. Kentte bu işi yapan esnaflar yoğun ilgiyle karşılaşırken vatandaşlar özellikle portakal, elma, limon, nar ve greyfurt suyu ile ballı karışım atomu tercih ediyor. Vatandaşların doğal içeceklere özellikle bu havalarda yoğun ilgi gösterdiğini belirten işletme çalışanı Mustafa Toraman, "Özellikle bu kış havaların aşırı yağışlı ve soğuk geçmesi taze sıkılmış meyve sularına ilgiyi arttırdı. Bu havalarda özellikle soğuk algınlığı ve grip olan vatandaşlar taze sıkılmış içecekleri tercih ediyor. Gelip bu içecekleri içince de faydasını görüyorlar. Çünkü taze sıkılmış meyve sularımızda C, D ve E vitaminleri var. Bunlar vücudun direncini arttırıyor. Bir de vatandaşların gözlerinin önünde yaptığımız için gönül rahatlığıyla tüketebiliyorlar. Bir de vatandaşlara atam diye tabir ettiğimiz bir karışım yapıyoruz. Bu da vücudu dinç tutuyor. Atomun içinde de muz, fındık, fıstık, bal, süt ve pekmez mevcut" dedi.

"Hastaneye gitmek yerine buraya geliyorum"
Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar için hastanelere gitmek yerine taze sıkılmış meyve sularını tercih ettiğini söyleyen bir vatandaş ise "Bu mevsimlerde soğuk algınlığı ve grip çok oluyor. Ben de o yüzden sıklıkla buraya geliyorum. Çünkü burada orijinal doğal gıda var, hiçbir katkı maddesi yok, soğuk algınlığına karşı bire bir etkili. Hastaneye gidip kuyruk, sıra gibi şeylerle uğraşmak yerine buraya geliyorum ve herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Soğuk kış günlerinde doğal antibiyotikler revaçta

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Jandarmadan terörün finans kaynağına büyük darbeJandarmadan terörün finans kaynağına büyük darbe
Porsuk Çayı, buz tuttuPorsuk Çayı, buz tuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sis altındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü havadan fotoğraflandı

İstanbul'da kartpostallık görüntüler!

Sivas'ta nadir görülen su samuru telef olmuş halde bulundu

Nadir görülüyordu! Telef olmuş halde bulundu

Kadıköy’de denizde ceset bulundu

Kadıköy’de denizde ceset bulundu

Diyarbakır'daki HDP binası önündeki 'evlat nöbeti'nden bir güzel haber daha

'Evlat nöbeti'nden bir güzel haber daha

Dünyada sadece o ilimizde var! Denizli'de keşfedildi

Dünyada sadece o ilimizde var! Denizli'de keşfedildi

Son dakika! Bakan Gül'den Wikipedia açıklaması

Wikipedia ne zaman açılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.