Soğuk kış günlerinde yazı yazabilmek için çorapsız gezerek üniversiteyi bitirdi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde doğuştan iki kolu olmayan gencin azmi ve yaşam mücadelesi görenleri hayrete düşürüyor. Kış günlerinde bile ayakları ile yazı yazabilmek için çorap giymeden gezen ve üniversiteyi bitiren genç, bugüne kadar çok sayıda okul ve toplantıda seminerler verdi.

Gazipaşa ilçesinde yaşayan 14 yaşında Volkan Oğuz, iki kolu olmadan dünyaya geldi. Azmiyle örnek olan Oğuz, ilk, orta ve liseyi bitirdi. Yaşam mücadelesini hiç bırakmayan Oğuz, soğuk kış günlerinde bile yazı yazmak için çorapsız gezerek üniversiteyi de bitirdi. Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumu ve İşletmeciliği bölümünden mezun olan Oğuz, üniversitede girdiği bir sınav sonrası bir öğretmeninin "Gel seninle seminerler verelim, sen yaşama azmini ve sevincini anlat" demesi üzerine seminerler vermeye başladı. Oğuz, bugüne kadar çok sayıda okul ve toplantıda seminerler verdi.

Her gün düzenli spor yaparak güne başlıyor

Her gün düzenli olarak spor yapan Oğuz, günlük tüm işlerini de başkasına ihtiyaç duymadan yapabiliyor. Yemek yapmayı çok seven Oğuz, özellikle tavuk sote yapmakta iddialı olduğunu söylüyor.

Verdiği seminerlerde yaşam hikayesini anlatan Oğuz, gençlere düzenli spor yapmayı ve bol bol kitap okumayı tavsiye ediyor. Yaşamındaki tüm olumsuzluklara rağmen asla pes etmediğini belirten Oğuz, Gazipaşa Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesinde verdiği seminerde yaşadıklarını anlatıp gençleri yönlendiriyor.