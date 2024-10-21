Soğuk kış günlerine yaraşır Jack&Jones şişme montta %40 indirim

Soğuk havalarda hem şıklığınızı koruyup hem de rahat bir mont bulmakta zorlanıyor musunuz? Günlük hayatta veya açık hava aktivitelerinde sizi sıcak tutacak montlar, stilinizi tamamlamanın en işlevsel yolu. Jack & Jones Jjesprint Puffer Hood Noos Kapitone Ceket, kaliteli ve kırışmayan dokusuyla onlarca mont modeli arasında öne çıkan bir ürün. Üstelik şu anda 1033 TL indirimle çok cazip bir fiyata sahip!

Jack & Jones Jjesprint Puffer Hood Noos Kapitone Ceket

%100 naylondan üretilen Jack & Jones Jjesprint Puffer Hood Noos Kapitone Ceket, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım imkânı sunarken, makinede yıkanabilir olması ile de büyük bir kolaylık sağlıyor. Koyu gri rengiyle her kombine uyum sağlayan ürün, kırışmayan yapısı sayesinde gün boyu şık görünmenizi garanti ediyor. Fermuarlı kapama sistemi ile rüzgarlı günlerde bile rahatlıkla korunabilirsiniz. Hem günlük kullanımda hem de outdoor aktivitelerde sizi yarı yolda bırakmayacak mont, soğuk havalarda en yakın dostunuz olacak.

Bu içerik 21 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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