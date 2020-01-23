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Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez aktivitesi: Eskimo usulü balık avı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde balıkçılar, yüzeyi tamamen donan göl ve göletlerde Eskimo usulü balık avlıyorlar.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde balıkçılar, yüzeyi tamamen donan göl ve göletlerde Eskimo usulü balık avlıyorlar. Vatandaşlar sabah soğuk havada avladıkları balıkları ise akşamları köy konaklarında pişirerek yiyorlar.
Erzurum’da hava sıcaklıklarının eksi 15 dereceye kadar düşmesinin ardından kentte yer alan göl ve göletlerin yüzeyi buzla kaplandı. Havaalanı yolu üzerindeki yüzeyi tamamen buz tutan bir gölette vatandaşlar Eskimo usulü buzu kırıp balık tutuyorlar. Kazma ve küreklerle buzu kırarak delik açan balıkçılar ağlarını ve torlarını buzun altına bırakıyor.
Özenle yerleştirilen ağların ardından balıkçılar açtıkları deliklerden uzaklaşarak yuvalardaki balıkları ellerindeki baltalarla gölün yüzeyine vurarak ağlara doğru göndermeye çalışıyorlar. Balıkçılar yaklaşık 30 dakikalık beklemenin ardından ağları çekmeye başlıyor. Ağlara takılan balıkları teker teker çıkartan vatandaşlar balıkları yanlarında getirdikleri çuvallara dolduruyor. Sabah tutulan balıklar ise uzun kış gecelerinde köy konaklarında sobaların fırınında pişirilerek yeniliyor.
Keyif amaçlı balık tuttuklarını ve köy konaklarında pişirerek yediklerini ifade eden balıkçılar, “Bu meslek babamızdan bize kaldı. Asıl mesleğimiz balıkçılık değil ama özlediğimiz için biz her 10 günde bir avlanmaya geliriz. Keyif amaçlı tutuyoruz aslına bakarsanız. Zor oluyor zahmetli bir iş çünkü 15 santime yakın buzları elimizdeki baltalarla kırıyoruz. Ardından balıkları ses çıkartarak ağlara yaklaştırmaya çalışıyoruz. Biz satmak için yapmıyoruz akşamları köy konaklarında, evlerimizde yiyoruz. Kışın balıklar daha lezzetli oluyor” dedi.
Öte yandan, soğuk havaya aldırış etmeyerek balık avlamaya çalışan vatandaşlar etrafı beyaz örtüyle kaplı dağlar ve yüzeyi tamamen buz tutan gölde ortaya çıkan renk cümbüşünü fırsata çevirerek bol bol fotoğraf da çektiriyor.

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