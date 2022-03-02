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Soğuk Savaş nedir? Ne anlama gelir? Soğuk savaş hangi yıllar arasında oldu?

02.03.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk Savaş nedir? sorusunun yanıtı Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ABD ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan olay, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik sebebiyle yeniden gündeme geldi. Peki Soğuk Savaş nedir? Ne anlama gelir? Soğuk savaş hangi yıllar arasında oldu? İşte detaylar...

Soğuk Savaş nedir? Ne anlama gelir? Soğuk savaş hangi yıllar arasında oldu?

Soğuk Savaş, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Soğuk Savaş nedir? Ne anlama gelir? Soğuk savaş hangi yıllar arasında oldu? sorularının yanıtına ve o dönem yaşananlara haberimizde yer verdik.

Soğuk Savaş nedir? Ne anlama gelir?

SOĞUK SAVAŞ NEDİR?

Soğuk savaş, dönemin 2 süper gücü Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında yaşanan askeri ve siyasi gerilimdir.

Soğuk Savaş denilmesinin sebebi ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de Sovyetler Birliği'nin saldırı birbirlerine savaş açmış olmamalarıdır.

Soğuk Savaş nedir? Ne anlama gelir?

SOĞUK SAVAŞ HANGİ YILLAR ARASINDA OLDU?

  1. dünya savaşının ardından ABD ile Sovyet Rusya arasında kriz yaşandı.

Eski İngiliz Başkanı Winston Churchill, Amerika Birleşik Devletleri'nin Fulton kasabasında yaptığı açıklamada Demir Perde ifadesini kullandı ve ABD Başkanı H. Truman ile birlikte Sovyetler Birliği'ne siyasal bir savaş ilan etmiş oldu.

Soğuk Savaş nedir? Ne anlama gelir?

Churchill kelimenin tam anlamıyla ayrıştırma politikası izledi. Sosyalist hareketlerin yayılmasından rahatsız olan Churcill, Anglo- Sakson ülkelerindeki yöneticileri yaptığı açıklamalar doğrultusunda kendi tarafına çekmeyi başardı.

Bu 2 gücün çekişmesi sebebiyle dünyada nükleer savaş paranoyasını yaşanmaya başladı.

Bu sebeple devletler, bloklardan kendilerine yer bulmaya çalıştı. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinden oluşan Batı Blok'u ve sosyalist ülkelerden oluşan Doğu Blok'u silahlanma yarışına girdi.

Soğuk Savaş nedir? Ne anlama gelir?

1947 yılından Amerika, sosyalist devletlerle mücadele eden Avrupa ülkelerine yardım doktrinini açıkladı. Bu ekonomik yardımlar ile dünya üzerinde hegemonya kurmayı amaçladı. Avrupa ülkelerinin kısa zamanda güçlenmesini sağlamak ve komünizmin yayılmasını engellemek için Marshall Planı açıklandı. 1949 yılında da tedbir amaçlı NATO kuruldu. Soğuk Savaşın en yüksek olduğu dönem ise Kore Savaşı'dır. Güney Kore'yi Amerika ve Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore'yi ise Çin ve Sovyet Rusya destekledi. Bu savaşta yapılan ateşkes ile iki blok arasındaki gerginlik biraz yumuşamış oldu. 1963 yılında ise Soğuk Savaş'ın ikinci sıcak çatışması yaşandı. Vietnam Savaş'ına katılan Amerika, burada birçok savaş suçu işledi.

Moskova Antlaşması ile iki ülke arasındaki nükleer savaş denemeleri durdurulmaya çalışıldı. 1991 yılına kadar devam eden Soğuk Savaş dönemi, Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Sovyet Rusya'nın parçalanması ile son buldu. Komünizm ise dünya genelinde bir çöküş yaşadı. Dünyada kalan tek süper güç Amerika Birleşik Devletleri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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