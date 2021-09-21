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“Soğuk Savaş Peşinde Değiliz”

21.09.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir Soğuk Savaş ya da bölünmüş bir dünya peşinde olmadığını söyledi. Biden, askeri güç yerine ‘’kararlı diplomasi’’ vurgusu yaptı

“Soğuk Savaş Peşinde Değiliz”

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir Soğuk Savaş ya da bölünmüş bir dünya peşinde olmadığını söyledi. Biden, askeri güç yerine “kararlı diplomasi’’ vurgusu yaptı.

Çin'den doğrudan hedef almadan söz eden Joe Biden, iki ülke arasındaki yükselen gerilimle ilgili artan endişeleri kabul etti ve Washington'un "diğer alanlarda yoğun anlaşmazlıklar olsa bile" herhangi bir ulusla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Biden Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada Afganistan'dan çekilmesini de savundu ve bunun ABD politikasını anti-demokratik sistemler, Corona virüsü salgını ve iklim değişikliği kaynaklı küresel sorunlara odaklanmak için gerekli bir adım olduğu görüşünü dile getirdi.

Biden, BM Genel Kurulu'nda ilk kez ABD Başkanı olarak hitabında, "Afganistan'da 20 yıllık çatışmayı sona erdirdik ve bu amansız savaş dönemini kapatırken, yeni bir kararlı diplomasi çağını açıyoruz" dedi.

Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili eleştirilerle karşı karşıya kalan Biden, ABD’nin hayati ulusal çıkarlarını savunma sözü verdi.

“ABD ordusu bizi, müttefiklerimizi ve çıkarlarımızı saldırılara karşı savunmaya devam edecek’’ diyen Biden, ancak misyonun "açık ve ulaşılabilir olması gerektiğini" de kaydetti.

Biden, "ABD askeri gücü, ilk değil son çare aracımız olmalı ve dünyada gördüğümüz her soruna yanıt olarak kullanılmamalıdır" diye konuştu.

Başkan Biden, "Gerçekten de bugün en büyük endişelerimizin çoğu silahların gücüyle çözülemez, hatta ele alınamaz. Bombalar ve mermiler Covid-19'a veya gelecekteki varyantlarına karşı savunma yapamaz. Bu salgınla mücadele etmek için kolektif bir bilim faaliyetine ve siyasi iradeye ihtiyacımız var’’ ifadelerini kullandı.

Biden, Cumhuriyetçi selefi Donald Trump'ın yıllarca sürdürdüğü "Önce Amerika" politikalarının ardından ABD'nin dünyadaki ortakları için güvenilir bir müttefik olmaya devam ettiğine ilişkin mesajlar verdi.

Biden, dünyanın dönüm noktası olacak bir on yılla karşı karşıya olduğunu ve çeşitli zorlukların ele alınmasının "ortak insanlığı kabul etme yeteneklerine bağlı olacağını" söyledi.

ABD Başkanı, geçmişin savaşları yerine, geleceğe odaklandıklarını da dile getirdi.

Joe Biden, "Geçmişin savaşlarını sürdürmek yerine, kaynaklarımızı ortak geleceğimizin anahtarlarını tutan zorluklara adamaya odaklanıyoruz. Bu zorluklar, pandemiyi sona erdirmek, iklim krizini ele almak, küresel güç dinamiklerindeki değişimleri yönetmek, ticaret, siber güvenlik ve gelişen teknolojiler gibi hayati konularda dünyanın kurallarını şekillendirmek ve terör tehdidiyle yüzleşmek’’ ifadelerini kullandı.

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