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Soğuk Savaş'ın En Tanınmış Çifte Ajanı George Blake Hayatını Kaybetti

27.12.2020 14:18 | Son Güncelleme:
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Soğuk Savaş'ın En Tanınmış Çifte Ajanı George Blake Hayatını Kaybetti

Soğuk savaş döneminin en tanınmış çifte casuslarından biri kabul edilen George Blake, 98 yaşında Moskova’da hayatını kaybetti

Soğuk savaş döneminin en tanınmış çifte casuslarından biri kabul edilen George Blake, 98 yaşında Moskova’da hayatını kaybetti. İngiliz gizli servisi MI6 adına çalışırken taraf değiştiren ve çifte casus olan Blake, 1966 yılından bu yana Rusya’da yaşıyordu.

1922 doğumlu Blake’in verdiği istihbarat bilgileri nedeniyle, soğuk savaş döneminde 42 batılı ajanın hayatını kaybettiği düşünülüyor. Blake’in çifte ajanlık yaptığı, Polonya’dan kaçan bir istihbarat subayının verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı.

Çifte ajan olduğunun anlaşılmasının ardından yargılanan ve hapis cezasına çarptırılan George Blake, 1960 yılında hapse atıldı. Yargılandığı mahkemede Rusya adına casusluk yaptığını kabul eden Blake, İrlanda Kurtuluş Ordusu IRA’nın yardımıyla hapisten kaçtı ve Doğu Almanya üzerinden Rusya’ya gitti. Blake hayatının geri kalanını burada yaşadı. 50 yılı aşkın süredir Rusya’da yaşayan Blake yargılandığı davada 42 yıl hapis cezası almıştı

Kore Savaşı sırasında İngiliz istihbaratının bir üyesi olarak bölgede bulunan ve yakalanan Blake, 3 yıllık sürenin ardından komünist olmaya karar verdiğini anlatmıştı. Kore’nin ardından Rusya’ya giden ve daha sonra İngiltere’ye gönderilen Blake, Rusya adına çalışmaya başlamıştı.

Blake 2007 yılında Rusya Lideri Vladimir Putin’den dostluk nişanı almıştı. George Blake’in hayatını kaybetmesi nedeniyle Putin bir taziye mesajı da yayımladı.

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