Soğuk Savaş'tan Bu Yana En Büyük NATO Tatbikatı

NATO’ya üye ülkelerden onbinlerce asker, Soğuk Savaş'ın bitmesinden bu yana yapılan en büyük ortak askeri tatbikatta bir araya geldi. Norveç'te yapılan Trident Juncture adlı dev tatbikat, Rusya tarafından da yakından izleniyor.
Soğuk Savaş'ın bitmesinden bu yana bu büyüklükte bir güç gösterisi daha olmadı.
NATO müttefiklerinin ortak tatbikatının ana aşaması, düşmanlara, ”Bize bulaşmayın” mesajı verir nitelikte.
”Çok yalın bir mesaj veriyoruz: NATO sınırlarımıza yönelik her türlü güvenlik tehdidine karşılık verecek beceriye sahibiz ve hazırız. Tatbikatın tek amacı budur.”
Tatbikat kapsamında 50 bin askeri personel, 65 gemi, 250 uçak ve 10 bin motorlu araç yer alıyor.
NATO, tatbikatın saldırganlık eylemi olmadığını, hatta Rusya'yı tatbikatı izlemeye davet ettiğini bildiriyor.
”Tatbikatın gözlemcileri olduğu için mutluyum çünkü yaptığımız işte ne kadar iyi olduğumuzu görecekler. Bu da NATO sınırlarını aşmak isteyen herhangi birisi, özellikle de Rusya üzerinde caydırıcı etki yaratacak.”
Tatbikat, Rusya ve Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya ait Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesi üzerine hala anlaşmazlık yaşadığı döneme denk geldi.
Bazı NATO ülkeleri, Moskova'nın kendi topraklarına da müdahale etmeye çalışmasından kaygılanıyor.
Başkan Trump ise NATO'nun Amerika'dan çok Avrupa'nın işine yaradığı şeklindeki eleştirilerini sürdürüyor.
NATO onyıllardır iyi ve kötü zamanlarda birlik olmayı başarmış bir ittifak. Liderler ise NATO üyelerinin birbirine sahip çıkma taahhüdüne sadık kaldıklarını kaydediyor.
”NATO 70 yıldan uzun süredir var olan bir ittifak. Ancak söyleyebilirim ki şimdiye kadar hiçbir zaman şu anda içinde bulunduğumuz dönemde olduğu kadar aktif ve azimli olmamıştı.”
Trident Juncture tatbikatının 7 Kasım'a kadar sürmesi bekleniyor.
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