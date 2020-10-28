Soğuk Savaş'tan Gri Savaş'a: Sanal Çekişme Kızışıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski üst düzey danışmanlarından biri, İngiltere'nin kısa süre önce Rus liderler ve bu liderlerin çıkar çevrelerine karşı gizli sanal saldırılar başlattığını açıkladı. Eski danışman, saldırıların amacının, Rusya'ya Batı'ya karşı yürüttüğü siber saldırı kampanyası için ”beklediklerinden daha ağır bir bedel ödetmek” olduğunu kaydetti. Batılı istihbarat yetkilileri, aralarında ABD'nin de bulunduğu müttefiklerin, ”gri alan” olarak adlandırılan, normal devlet ilişkileriyle silahlı çatışmalar arasında kalan boşlukta Kremlin'le girişilen siber çatışmada benzer taktiklere başvurduğunu söylüyor. Başbakan Johnson'ın eski ulusal güvenlik danışmanı olan ve kısa süre öncesine kadar İngiltere'nin en üst düzey kamu hizmetlisi olarak görev yapan Mark Sedwill, ”Bu taktikleri kullandığımızı görmüyor olmanız, bunları kullanmadığımız anlamına gelmiyor çünkü genellikle bu gibi konuları konuşmuyoruz” dedi. The Times gazetesine bir röportaj veren Sedwill, İngiltere'nin Rusya kaynaklı siber saldırılara, bilgi savaşlarına ve bozgun kampanyalarına karşı koymak için siber taarruz becerilerini kullandığını söyledi.

Sidwell, ”Doğru ve gerekli olduğuna inandığımız zaman beklediklerinden daha ağır bir bedel ödetme yoluna gidiyoruz. İnisiyatifi düşmanlarımıza bırakamayız” şeklinde konuştu. On yıldan uzun süredir siber taarruz kapasitesine sahip olan İngiltere, bu gücü, IŞİD'e karşı da kullandı. 2018 yılında terör örgütü IŞİD'in Musul'daki insansız hava araçlarının hedef alınması, bu saldırılardan biriydi. Ancak yetkililer, sanal korsanlık saldırılarına karşı nasıl savunma sistemleri geliştirdikleri ya da kendileri bu saldırıları nasıl düzenlediklerini kolay kolay kamuoyu önünde konuşmuyor. Tam kapsamlı savaş ilanının dışında kalan meşru hedeflerin neler olduğu da yetkililerin açıklama yapmaktan kaçındığı konulardan biri. İngiltere Stratejik Komutanı olarak görev yapan General Patrick Sanders, geçtiğimiz ay bu sis perdesini biraz da olsa araladı ve gazetecilere, İngiltere'nin teoride ”İngiltere'ye stratejik hedeflerden taktiksel hedeflere kadar birçok alanda zarar verebilecek unsurları parçalamak, dağıtmak, hatta ortadan kaldırmak için gereken” kapasiteye sahip olduğunu söyledi. İngiltere ordusu, siber saldırılara karşı ülkeyi korumak amacıyla kurulan elektronik istihbarat dairesi GCHQ ile işbirliği içinde çalışıyor.

General Sanders, siber savaşla ilgili, ”Savaş ve barış arasındaki ikili ayrım artık geçerli değil” ifadesini de kullandı. Mark Sedwill, İngiltere'nin siber taarruz becerilerini, 2018 yılında Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal'a düzenlenen noviçok saldırısına misilleme yapmak için kullandığını kaydetti. Sedwill, ”Salisbury saldırısından, yani yüz yıl aradan sonra Avrupa'da bir ülkeye karşı kimyasal silahla girişilen ilk saldırıdan sonra gözle görülür bir misilleme gerçekleştirdik. İngiltere'deki Rus istihbarat ağını tamamıyla bertaraf ettik. Ancak Rusya kaynaklı yasadışı para akışını durdurmak ve gizli adımlar atmak gibi açıkça konuşamayacağım bazı ihtiyatlı önlemler aldık” diyekonuştu. Sedwill'in bu sözleri, Batılı güçlerin, başta Rusya olmak üzere İran, Çin ve Kuzey Kore'yle giderek kızışan ”gri savaşta” daha acımasız olmaya başladığına işaret ediyor. Sedwill ayrıca ”Gri alanda manevra yapmayı becerebilmemiz ve bunu etkili olarak yapmamız, önemli. İnisiyatifi düşmanlarımıza bırakamayız” dedi.

ABD'den altı Rus askeri yetkilisine küresel saldırılarda bulunma suçlaması Amerikalı federal savcılar, geçen hafta, altı Rus askeri istihbaratçıya bir dizi siber saldırı düzenledikleri suçlamasında bulundu. İddianamede, Rus istihbaratçıların 2016 ABD başkanlık yarışından 2018'de Güney Kore'de düzenlenen kış olimpiyatlarına kadar birçok alanda karmaşa yaratarak Batılı demokrasilere zarar verme amacı taşıdıkları ayrıntısı yer alıyor. Bu suçlamalar, FBI uzmanlarının Google, Cisco, Facebook ve Twitter gibi teknoloji firmaları ve İngiltere dahil Batılı ülkelerin istihbarat örgütleriyle işbirliğinin bir ürünüydü. ​ Yetkililer, siber saldırı kampanyasının, ”tek bir grupla ilişkilendirilen en hasar verici bilgisayar saldırısı” olduğunu bildirdi. Rus siber operasyonları arasında Ukrayna'da yüz binlerce abonenin kış ortasında elektriksiz kalmasına neden olan elektrik enerjisi sistemine, 2017'de Fransa'da Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı kampanyasına ve İngiliz istihbaratının 2018'de Salisbury'de eski Rus ajanına saldırıya ilişkin soruşturmasına yönelik saldırılar var.