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  4. Soğuk taş duvarları sıcacık yuvaya dönüştürüyorlar

Soğuk taş duvarları sıcacık yuvaya dönüştürüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği üyeleri, soba, yakacak ve çeşitli yardımlarda bulundukları ihtiyaç sahibi ailelerin, soğuk kış günlerini daha kolay geçirmelerini sağlamaya çalışıyor - Dernek Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu: - "İhtiyaç sahiplerinin evlerini ziyaret ettiğimizde, teneke kutularda ateş yakarak ısınmaya çalışan garip gureba ile karşılaştık. Arkadaşlarımız soğuk odalarda yaşayan insanlarla karşılaştı. Bunlar vicdan sızlatan durumlardı"

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 250 ailenin evine kurulan sobayla, taş duvarlar sıcak yuvaya dönüştürüldü.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli konularda yardımlarda bulunuyor. Özellikle soğuk kış günlerinde ısınmada güçlük çeken 250 aile tespit eden dernek üyeleri, bu evlere giderek soba kurup yakacak yardımı yaptı.

Dernek Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, AA muhabirine, 2015'ten beri Kastamonu'da faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Bu kış da ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına yoğunlaştıklarını dile getiren Dağdelenoğlu, "İhtiyaç sahiplerinin evlerini ziyaret ettiğimizde, teneke kutularda ateş yakarak ısınmaya çalışan garip gureba ile karşılaştık. Arkadaşlarımız soğuk odalarda yaşayan insanlarla karşılaştı. Bunlar vicdan sızlatan durumlardı." ifadelerini kullandı.

Kendilerine ulaştırılan yardımları ihtiyaç sahiplerine ilettiklerini anlatan Dağdelenoğlu, "Evinde ısınabileceği bir sobası dahi olmayan ailelerin evine sobalar kurduk. Soğuk taş duvarları milletimizin yardımıyla sıcak yuvaya dönüştürmeye çalışıyoruz. Yardımda bulunduklarımız arasında Afganistan, Suriye, Irak'tan gelenler olduğu gibi Kastamonulu ailelerimiz de var." dedi.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Horuz da kendilerine ulaşan ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattıklarını, ailelere sobanın yanı sıra gıda, yakacak ve giysi desteğinde bulunduklarını belirtti.

Çok zor şartlarda yaşayan, kartonların üzerinde yatanları gördüklerini vurgulayan Horuz, bu kişilere bir nebze de olsa yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Soba yardımı yapılan Afganistan uyruklu Hamza Cihangir Sayedzadah ise anne ve babasının hayatını kaybetmesinin ardından 3 kardeşiyle Türkiye'ye geldiklerini ifade etti.

Sayedzadah, "Ailemi oradan kaçırmak zorunda kaldım. Durumumuz çok kötüydü. Burada Afgan bir tanıdığımız aracılığıyla ev tuttuk ama ne sobamız, yiyeceğimiz ne yatağımız vardı. İHH geldi, yatak, kıyafet ve soba yardımında bulundu. Ev çok soğuktu, ısınmak için hiçbir şeyimiz yoktu ama 4 kardeş dayandık. İHH'nin getirdiği soba sayesinde ısındık." dedi.

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