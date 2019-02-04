"Soğuk ve hastalıklar bizleri yavaş yavaş öldürüyor"

Arsal'daki Suriyeli mültecilerden Hadra Matar, birçok hastalığı olduğunu ancak tedavi görme veya ilaç temin etme durumunun bulunmadığını söyledi. Matar, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (BMMYK) aldığı yardımın da kesildiğini ifade etti.

- "Bu çadırlarda yaşamak çok büyük bir şansızlık"

Lübnan'da mültecilerin en yoğun yaşadığı bölgelerden biri olan Beka vilayetine bağlı Arsal beldesindeki çadır kampları sakinleri, dondurucu soğuklarda çektikleri çileyi AA muhabirine anlattı.

Kamplarda yıllardır kullanılan ince çadırlar mültecileri soğuktan yeterince koruyamıyor ve donma tehlikesi geçirenler bile oluyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan bir milyona yakın Suriyeli mültecinin büyük bölümü çadır kamplarda yaşıyor. Kış mevsiminde özellikle dağlık ve yüksek bölgelerdeki kamplarda kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayat daha da zor hale geliyor.

MAHMUT GELDİ - Lübnan'da çadırlarda yaşayan on binlerce Suriyeli mülteci, soğuk kış aylarında hayat şartlarının her geçen gün daha da kötüye gittiğinden şikayet ederek yardım talebinde bulunuyor.

Konuşurken göz yaşlarına hakim olamayan Matar, tek başına kaldığı çadırda, diğer mültecilerden sürekli yardım talep etmek zorunda kalarak hayatını sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Şu anda bakkalda 330 dolar borcu biriktiğini aktaran Matar, yeniden yardım kartı almak için BMMYK'ye başvurduğunu söyledi.

Suriyeli kadın mülteci, "Bu çadırlarda yaşamak çok büyük bir şansızlık, soğuk ve hastalıklar burada bizleri yavaş yavaş öldürüyor. Bana bakacak ne eşim ne de çocuklarım var." diye konuştu.

- "Üstümüzü örten çadırın bir fırtınayla uçmasından korkuyoruz"

Arsal beldesinde yer alan Humeyyid kampı sakinlerinden Muna Ahmed Avad da 3 çocuğuyla 4 yıldan beri burada tüm zorluklarla baş başa kaldıklarını ifade etti.

Vatanlarından uzak, çadırlarda çaresizce bir hayat sürdürmenin unutulmayacak bir çile olduğunu vurgulayan Avad, şunları söyledi:

"Ben ve 3 çocuğum, üstümüzü örten bu çadırın da bir fırtınayla uçmasından korkarak hayatımıza devam ediyoruz. BM ve hayır kuruluşlarından çilemizi hafifletecek yardımlarda bulunmalarını istiyoruz."