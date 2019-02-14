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Soğuk ve kar yağışından korunmak için klimalı durağa sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 17:47 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir kedi, soğuk ve karlı havadan korunabilmek amacı ile sıcacık klimalı durağa sığındı.Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın ödüllü projelerinden birisi olan ve ilçe genelinde 21 noktada hizmet veren, vatandaşları yazın sıcak ve güneşten kışın da soğuk ve yağışlardan korumak amacı ile hizmete sunulan klimalı duraklar soğuk havalarda can dostlarımız sokak hayvanlarının da tercihi oluyor.

Soğuk ve kar yağışından korunmak için klimalı durağa sığındı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir kedi, soğuk ve karlı havadan korunabilmek amacı ile sıcacık klimalı durağa sığındı.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın ödüllü projelerinden birisi olan ve ilçe genelinde 21 noktada hizmet veren, vatandaşları yazın sıcak ve güneşten kışın da soğuk ve yağışlardan korumak amacı ile hizmete sunulan klimalı duraklar soğuk havalarda can dostlarımız sokak hayvanlarının da tercihi oluyor. Soğuktan üşüyen ve aralıksız kar yağışından ıslanan bir kedi, Yeni Mahalle Yeşil Camii önünde hizmet veren klimalı durağın misafiri oldu. Klimalı durağından açık kalan kapısından içeriye giren kedi ısınarak uyuyakaldı. Vatandaşların uyandırmaya kıyamadığı kedi, güzelce ısınıp uykusunu aldıktan sonra klimalı durağı terk etti.

Soğuk ve kar yağışından korunmak için klimalı durağa sığındı

Soğuk ve kar yağışından korunmak için klimalı durağa sığındı

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