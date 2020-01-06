Soğuk ve karlı havaya Porsuk Çayı da dayanamadı

Eskişehir’de, gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden yoğun kar yağışı Porsuk Çayı’nın da yer yer buz tutmasına neden oldu.

Eskişehir, etkisini arttırarak devam eden kar yağışına teslim oldu. Hava sıcaklığın sıfırı görmesiyle kent merkezinden geçen Porsuk Çayı’nın bazı bölgelerinde kısmi donma yaşandı. Çayı üzerinde oluşan buz tabakası, bazı bölgelerde yoğunlaşırken bazı bölgelerde ise su akıntılarının devam ettiği gözlemlendi.

Öte yandan Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, kar yağışının Perşembe gününe kadar kent merkezinde aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklığının salı ve çarşamba gecesi 1 ila 2 derece, Perşembe gecesi ise eksi 3 derece olacağı öğrenildi.

